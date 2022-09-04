الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع «حياة كريمة» لتحقيق الأهداف المجتمعية

شهدت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وآية عُمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بهدف تبادل الخبرات في المشروعات المشتركة لخدمة وتنمية المجتمع، والنهوض بانخراط الجامعة في مجال الخدمة المجتمعية من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية بالقرى وتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور ياسمين خميس، عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والسفير الدكتور مصطفى الفقي، عضو مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وممثلي مبادرة حياة كريمة وطلاب الجامعة.

تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات للتنمية

وتعد الجامعة البريطانية أول جامعة خاصة في مصر توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتضمن البروتوكول تخطيط وتنفيذ مشاريع ومبادرات للتنمية، مثل تنظيم وإطلاق القوافل الطبية في تخصصات طب الأسنان والتمريض والصيدلية والصحة النفسية والصحة العامة، وتوفير الرعاية الطبية بمستشفى الأسنان التابعة لكلية طب الأسنان بالجامعة وبما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمستشفى، كما تقدم الجامعة البريطانية الخدمات الصحية النفسية داخل مركز الاستشارات النفسية بكلية الآداب بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية لمركز الصحة النفسية.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذا التوقيع إنجاز حاسم لأننا أول جامعة خاصة توقع بفخر بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس فلسفة الجامعة ورؤيتها المتمثلة في خدمة المجتمع، قائلًا: «اليوم الجامعة البريطانية تبدأ رسميًا في رحلة تستمر حتى يتم الوصول إلى العدالة المجتمعية لجميع شرائح المجتمع لضمان حياة أفضل وأكثر صحة وإشباعًا لجميع المواطنين».

وتابع أن توقيع هذا البروتوكول بين الجامعة البريطانية ومؤسسة حياة كريمة، يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، واتساقًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون الفعال بين كل فئات المجتمع لتضمين الوصول إلى الفئات المستهدفة.

ومن جانبها، ثمّنت آية عمر، توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والجامعة البريطانية بمصر، الصرح العلمي الكبير، إذ يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعد بها مؤسسة حياة كريمة مع شركاء النجاح من كافة جهات ومؤسسات المجتمع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تخدم أكثر من 58 مليون مواطن في مختلف قرى الريف المصري بمحافظات الجمهورية، التي تعتبر أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه بدأ بالفعل التعاون مع الجامعة البريطانية منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك في قوافل أنت الحياة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة في محافظة الفيوم ضمن أول قافلة تنموية شاملة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وبدوره، قال الدكتور عمرو سعدة، قائد مجموعة عمل حياة كريمة، وقائد التحول الاستراتيجي بالجامعة البريطانية، إن تشكيل مجموعة عمل حياة كريمة في الجامعة البريطانية في مصر، وأصبح يضم أعضاء في البرلمان المصري، ولاعبون أولمبيون، وخبراء في الاقتصاد والسياسية والمناخ والطاقة النظيفة، وأطباء أسنان، وعلماء نفس، وخبراء في القانون والحاسب الآلي.

موائمة أنشطة الجامعة مع مبادرة حياة كريمة

وتابع أن المجموعة أنُشئت من الأكاديميين الشباب بهدف رئيسي وهو موائمة أنشطة الجامعة المختلفة بما في ذلك التدريس والتعلم والبحث وخدمة المجتمع مع مبادرة حياة كريمة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتوفر الجامعة عن طريق طلابها وفرق العمل المختلفة عددا من الطلاب المتطوعين للقيام بالأعمال الميدانية وفقًا للتنسيق بينها وبين المؤسسة، فضلًا عن تقديم الاستشارات والندوات والمحاضرات العامة وورش العمل في مجالات التخصص المتوفرة في جميع كليات الجامعة، والقيام بأعمال التنمية المجتمعية والاستثمار في الكوادر البشرية في القرى التي تحددها مؤسسة حياه كريمة.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم الجامعة بكلياتها المختلفة ومراكز البحوث المتخصصة، البحوث المتطورة في مجالات التخصص فيما يتعلق بالعمل وبما يساعد في عمل مؤسسة حياة كريمة وقدراتها التخطيطية والتنفيذية، وتحدد المؤسسة ما تحتاجه من أبحاث وفقا لخطة عمله التنموية والاجتماعية، وتفعيل الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين، ومشاركة الرؤى والأهداف لتعظيم الاستفادة من قدرات الطرفين لتوفير الخدمات المجتمعية التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والعمل على انخراط الجامعة في مجال الخدمة المجتمعية من خلال تزويد المؤسسة بما تتطلبه من أنشطة وموارد بشرية وتبادل خبرات بالمشروعات المشتركة في خدمة وتنمية المجتمع.