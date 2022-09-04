حياة كريمة: توقيع بروتوكول مع الجامعة البريطانية جاء بعد تنسيق وعمل على الأرض

قالت غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن توقيع الجامعة البريطانية في مصر بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة جاء بهدف تبادل الخبرات بين الطرفين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لخدمة وتنمية قرى الريف المصري.

البهنساوي: نفذنا عددا من المبادرات منذ شهر أغسطس

وأضافت «البهنساوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية أية جمال الدين، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البروتوكول جاء بعد الكثير من الأعمال التي تمت بالتنسيق مع الجامعة على الأرض، حيث تم البدء بتنفيذ عددا من الأعمال مع الجامعة البريطانية في شهر أغسطس الماضي، ضمن مبادرة «أنت الحياة».

البهنساوي: أول مبادرة أو قافلة تنموية كاملة كانت في محافظة الفيوم

واستطردت: «دي كانت أول مبادرة أو قافلة تنموية كاملة قمنا بيها في محافظة الفيوم، وكانت شاملة كل التخصصات، وشاركت فيها الجامعة البريطانية في التخصصات الطبية، ولكنها كانت شاملة التخصصات الطبية بالعيادات الخارجية، وورش للأطفال والمرأة، بخلاف التخصصات المختلفة الأخرى، وكانت من القوافل المهمة جدا واللي شاركت فيها الجامعة».

وأوضحت أن التوقيع على البروتوكول جاء بهدف الاستثمار في الكوادر البشرية بالقرى وتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر 2030، كما يضمن البروتوكول تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية، وكذا تنظيم إطلاق القوافل الطبية في تخصصات الكلية والجامعة البريطانية كطب الأسنان والتمريض والصيدلة والصحة النفسية والصحة العامة.

وتابعت: «البروتوكول هدفه توفير خدمات للمواطنين على أعلي مستوى، والاستفادة من الخدمات البحثية التي تقدمها الجامعة البريطانية، وهي صرح علمي كبير، بخلاف القدرات التنموية والتوعوية اللي ممكن نقوم بيها بعد هذا البروتوكول».