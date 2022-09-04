أحمد حلمي عن «قافلة الشباب والمناخ»: فرصة لطرح حلول لتغيير شكل العالم

أعرب الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته الشديدة لمشاركته في إطلاق قافلة الشباب والمناخ، التي دشنتها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، بالشراكة مع منظمه الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومكتب الأمم المتحدة في مصر.

أحمد حلمي: تغير المناخ مشكلة حقيقية

وقال أحمد حلمي عن قافلة الشباب والمناخ: «جملة تغير المناخ بتتكرر كتير اليومين دول، وده لأنها مشكلة حقيقية وكبيرة محتاجة تحرك سريع مننا كلنا، علشان أنا مؤمن بأهمية مشاركة الشباب في حل أي مشكلة وعمل تغيير حقيقي، تحمست جدًا إني أشارك في إطلاق قافلة «الشباب والمناخ» لأنها مبادرة بتأكد إن المناخ قضيتنا كلنا، وبتدّي للأطفال والشباب فرصة طرح حلول ممكن تغير شكل العالم دلوقتي وبكرة».

وأضاف «حلمي» قائلا: «شكرًا للقائمين على المبادرة: وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمات الأمم المتحدة: يونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والفاو، والجهات الداعمة للقافلة: الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا».

فيلم «واحد تاني» آخر أعمال أحمد حلمي

وعرض مؤخرا في دور العرض فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.