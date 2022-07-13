سحب فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي من السينمات.. رقم صادم للإيرادات

كشف تقرير صادر عن شركة «دولار فيلم للتوزيع»، عن سحب فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي من السينمات المختلفة، والذي بدأ عرضه في موسم عيد الفطر الماضي 2022.

إيرادات فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

وحقق فيلم واحد تاني الإثنين الماضي، إيرادات بلغت 7 آلاف و 912 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه منذ بداية عرضه في السينمات المختلفة 63 مليون و661 ألف و811 جنيه.

أبطال فيلم واحد تاني

يشارك في بطولة فيلم واحد تاني، مجموعة من الفنانين وهم: أحمد حلمي، نسرين أمين، روبي، سيد رجب، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحداث فيلم واحد تاني

تدور أحداث فيلم واحد تاني، حول فقدان الشغف، وموظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون وبعد تعامله مع مجموعة من المساحين يقابل زميله في الدراسة، حيث يعزمه على إحدى الحفلات التي يجتمع بها أصدقائه، ليفشل في تحقيق شيء.

أغنية «الحركة دي» لـ أحمد حلمي تقترب من 30 مليون مشاهدة

وكان الفنان أحمد حلمي، طرح ضمن أحداث الفيلم أغنية بعنوان «الحركة دي» والتي حققت نجاحا كبيرا بعد طرحها وحصدت إشادات كثيرة من قبل الجمهور، وتفاعل عدد من الفنانين، كما اقتربت من تحقيق 30 مليون مشاهدة عبر «اليوتيوب».

أفلام دور العرض السينمائية المختلفة

ويتنافس في دور العرض السينمائية المختلفة الفترة الحالية 3 أفلام مختلفة وهي « كيرة والجن للفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، بحبك للفنان تامر حسني، وعمهم للفنان محمد إمام».