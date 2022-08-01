طرد ابنته بسبب «الزمالك» ورأى أنّ أحمد حلمي «عبقري صاعد».. أسرار في حياة سعيد صالح

لم يغفل الاحتفال بعيد ميلاده، كان يحب هذا اليوم وينتظره بشوق ولهفة وبقلب طفل، حتى أنّ هذا اليوم حين صادف عرض إحدى مسرحياته في الإسكندرية، احتفل فجرا مع جمهوره بعد انتهاء العرض وإسدال الستار. هو الفنان سعيد صالح، الذي وافق أمس ذكرى ميلاده، وتحل اليوم ذكرى وفاته.

اللحظات المميزة في حياة سعيد صالح، روتها ابنته هند سعيد صالح، قائلة إنّه لم يكن يرى أعماله على شاشة التليفزيون مطلقا، ولك يكن يجلس إلا لمشاهدة الفنان أحمد حلمي، الذي كان يرى أنّه «العبقري الصاعد»، مشيرا إلى أنّه كان يحب دائما أن يجلس لتناول الطعام على «الطبلية»، وفي غير التصوير والمناسبات العامة الرسمية كان يفضل ارتداء العباية والجلابية.

سعيد صالح والنادي الأهلي

«هند سعيد صالح، والمسرح، والنادي الأهلي» 3 خطوط حمراء في حياة الراحل، حسب ما ذكرت ابنته في تصريحات تلفزيونية سابقة، وأضافت: «بابا من شدة غضبه من قراري بتشجيع نادي الزمالك طردني من قدامه، وقتها الفنان الراحل مصطفى متولي قالّي أنتِ أبوكي هيجيله جلطة منك».

علاقة الزعيم عادل إمام، بالراحل سعيد صالح، كانت مميزة وتفاصيلها كثيرة، قالت عنها «هند»: «عادل إمام وسعيد صالح بدأوا مع بعض من تحت الصفر وهما شباب، صداقتهم دامت أكثر من 50 سنة، أنا منبهرتش لما كلمني، ومنبهرتش لما وقف ياخد العزا، هو كان في حياتنا ديما».

حياة سعيد صالح في أواخر حياته

مشهد سعيد صالح الوحيد في فيلم «زهايمر» لم يكن تمثيلا، توضح «هند»: «المشهد ده كان صورة مصغرة ليه في آخر سنتين أو 3 في حياته، لما جاله سرطان في المخ، وألزهايمة، وبعد كده بدأ يجيله قرح وسكر وضغط وكلامه قل تدريجيا، لحد ما توفاه الله».