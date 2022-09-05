محاكمة المتهم بإنهاء حياة طالب ثانوي بالإسكندرية الأربعاء.. مات قبل النتيجة

تنظر محكمة جنح العلمين الجزئية أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالب فارس عاشور يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 سبتمبر الجاري، بمقر المحكمة بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث تلك القضية إلى قيام المتهم بقيادة سيارة فارهة بطريقة جنونية، ترتب عليها اختلال عجلة القيادة بيده، حيث كانت رخصة السيارة منتهية من شهر فبراير الماضي، وبسبب سرعته اصطدم بالمجني عليه فارس عاشور طالب الثانوية العامة، والذي كان متواجدا في هذا المكان خلال عطلة قصيرة بعد امتحانات الثانوية العامة في انتظار نتيجته التي شاءت الأقدار ألا يكون على قيد الحياة خلال إعلانها.

تحول الأفراح إلى جنازة

وتحول منزل الشاب بالإسكندرية إلى سرادق عزاء كبير بدلاً من فرحة النجاح في الثانوية العامة، بعد أن شهدت جنازته حضورا كثيفا من محبيه، خاصة أنه كان متفوقاً في دراسته، إضافة إلى تفوقه في رياضة الكاراتيه وحصوله على العديد من الميداليات، حيث كان من أبطال الجمهورية في تلك اللعبة وممثلا لمنتخب مصر بها.

عقوبة القتل الخطأ

وقال محمد رمضان، محامي المجني عليه، إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على «من تسبب خطأ فى موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

واضاف المحامي لـ«الوطن»، أن العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.