«التعليم»: 157 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة دور ثان اليوم

تعقد صباح اليوم السبت الموافق 20 أغسطس الحالي، امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية ودورات المياه، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، حيث يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ورقيا

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ستعقد ورقيا عبر البابل شيت، مشيراً إلى أن جميع أسئلة الامتحانات في كل المواد ستكون اختيار من متعدد ولن تحتوي على أي أسئلة مقالية، موضحاً أن الامتحانات ستكون بنظام التقييم الجديد، إذ تعتمد أسئلة الامتحانات على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين.

امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ستكون بنظام الأوبن بوك

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ستعقد بنظام «الأوبن بوك»، لافتاً أنه سيؤدي الامتحانات قرابة الـ157 ألف طالب وطالبة، في 300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية، بمختلف محافظات الجمهورية، منوهاً إلى أن الامتحانات ستبدأ صباح اليوم، وسوف تنتهي يوم 30 أغسطس الحالي، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان علمي وأدبي 2022

1- يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات الشعبتين العامة.

2- يوم الأحد 21 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العامة، ومادة التربية الوطنية.

3- يوم الاثنين 22 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

4- يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد للشعبة العامة، والإحصاء للشعبة العامة.

5- يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

6- يوم الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

7- يوم السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

8- يوم الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) شعبة علمي رياضة.

9- يوم الاثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة شعبة علمي علوم، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

10- يوم الثلاثاء 30 أغسطس امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا شعبة علمي رياضة.