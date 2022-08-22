تظلمات الثانوية العامة 2022.. شهادة نجاح جديدة لكل طالب يستحق درجات أخرى

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لليوم الثالث على التوالي، السماح للطلاب بالاطلاع على أوراق إجاباتهم في تظلمات الثانوية العامة 2022، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب وأولياء أمورهم والقائمين على أعمال التظلمات، من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

فحص تظلمات الثانوية العامة 2022.. كل طالب له درجات سيحصل عليها

وأكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أنَّه جار فحص أعمال تظلمات الثانوية العامة 2022، مشيرًا إلى أنَّ أي طالب سيثبت التظلم أنَّ له درجات سيحصل عليها فورًا، وسيتمّ إعداد شهادة نجاح جديدة بالدرجات الجديدة ولن يتعرض أي طالب للظلم، موضحًا أن كل طالب سيحصل على حقه كاملا، حيث أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري.

تظلمات الثانوية العامة 2022.. وزير التعليم يتابع فحصها

ومن جهته، تابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعمال تظلمات الثانوية العامة 2022، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مشددًا على حرص الوزارة على حصول كل طالب على حقه كاملًا، مؤكّدًا أنَّ كل طالب سوف يطلع على إجاباته وتسلسل الدرجات، دون إعادة التصحيح.

تظلمات الثانوية العامة 2022.. توفير سبل الراحة للطلاب

وأوضح «حجازي»، في بيان له، أنَّه وجه بضرورة توفير كل وسائل الراحة لجموع الطلاب وأولياء أمورهم أثناء الاطلاع على ورقة الإجابة «بابل شيت» ونموذج الإجابة، خلال تسيير أعمال تظلمات الثانوية العامة 2022، مؤكّدًا أنَّ أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة تمت بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.