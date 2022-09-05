التنمية المحلية: إنشاء حديقة مركزية في كل محافظة ضمن «100 مليون شجرة»

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مبادرة «100 مليون شجرة» في محافظات مصر المختلفة تأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويتابعها بشكل دوري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزارات التنمية المحلية والزراعة والبيئة ومراكز البحوث المختلفة، موضحا أن الهدف مواجهة مشكلة الاحتباس الحراري وتنقية الهواء والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

حرث الأماكن الرئيسية تمهيدا لزراعتها بالأشجار

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجه المحافظات المصرية ببدء العمل على المبادرة، إذ تم توجيه المحافظات على حرث الأماكن الرئيسية تمهيدا لزراعة الأشجار بها، وتكون هذه الأشجار ذات عائد اقتصادي تم تحديدها مع البحوث الزراعية المتخصصة في هذا المجال، أشجار مثمرة مثل النخيل والزيتون وخلافة، والمحافظات ستحدد الأماكن والمساحات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

إنشاء حديقة في المدن الرئيسية

وأوضح «قاسم»، أن المناطق المزدحمة بها شوارع وجزر بالمنتصف سيتم تجديد الأشجار بها وأيضًا سيجري الزراعة على جنبات الطرق، بالإضافة إلى إنشاء حديقة مركزية في المدن الرئيسية والفرعية في كل محافظة، مشيرًا إلى التواصل مع وزارة النقل للبدء بالعمل بالطريق الدائري ومحاوره ضمن محافظة القاهرة الكبرى.