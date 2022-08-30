المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء يُشيد بملف «الوطن» «100 مليون شجرة.. يعيش اللي يخضرها»

أشاد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بملف جريدة «الوطن»، الصادر غدًا، تحت عنوان «100 مليون شجرة.. يعيش اللي يخضرها»، عقب أيام من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة «100 مليون شجرة» في جميع المحافظات، من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وذلك بإعادة نشر الصفحة الرئيسية للملف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

شارك مواطنون وأصحاب مشاتل زراعية بمبادرات فردية

وبمجرد إعلان الرئيس السيسي المبادرة سارعت الأجهزة التنفيذية والمبادرات الأهلية للتفاعل معها، فيما تتزامن المبادرة مع جهود الدولة استعدادًا لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر المقبل، وشرعت كل المحافظات في زراعة عشرات الآلاف من الأشجار وهو ما استقبله متخصصون في مجال زراعة الأشجار بتفاؤل وترحيب، كما شارك مواطنون وأصحاب مشاتل زراعية بمبادرات فردية مكملة لجهود الحكومة لتخضير الشوارع.

الاعتماد على فريق من المتخصصين في مجال زراعة الأشجار أمر مهم

وأكد خبراء في زراعة الأشجار تواصلت معهم «الوطن»، أن الاعتماد على فريق من المتخصصين في مجال زراعة الأشجار، أمر مهم لضمان إنجاح المبادرة، بحيث يكونون مسلحين بخريطة لأنواع الأشجار الملائمة والأماكن المناسبة لزراعة كل منها، ومن بينها ملوحة التربة والمياه، فضلًا عن ضرورة توفير البذور والشتلات اللازمة لزراعة هذا العدد الكبير من الأشجار والمشاتل القادرة على إنتاجها.

فوائد عديدة تنتج عن مبادرة التشجير

فوائد عديدة ذكرها الخبراء يمكن أن تنتج عن مبادرة التشجير، التي تأتي قبل شهرين من انطلاق قمة المناح في مصر، أبرزها تقليل درجات الحرارة، وامتصاص عوادم السيارات والتلوث وتنقية الهواء، وحماية المدن من الرياح الضارة وتقليل الغبار، وحماية الطرق والمنشآت والمباني، وإطالة أعمارها، نهاية بالتصدي لتداعيات تغير المناخ وآثاره الضارة.