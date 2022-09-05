قافلة الشباب تجوب مصر للتوعية بقضايا تغير المناخ قبل انطلاق «cop 27»

قال شريف الرفاعي استشاري تغير المناخ في «يونسيف مصر» إنَّ قافلة الشباب التي تجوب مصر للتوعية بقضايا تغير المناخ تمّ إطلاقها من «يونسيف مصر» بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والجهات الشريكة مع «اليونسيف»، والهدف من الفاعليات التوصيل لكل شباب مصر في كل المحافظات وأقاليم مصر ماهو التغير المناخي وأضراره، «كل ما نشرنا الوعي عن التغيرات المناخية كل المحافظات هتخلي بالها من ضرر البيئة».

مشكلة المناخ غير ملموسة حاليا

فيما قال الفنان أحمد حلمي، سفير «اليونيسف» الإقليمي للنوايا الحسنة، خلال تقرير عرضه برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، إنَّ مشكلة المناخ مشكلة غير ملموسة الفترة الحالية، موضحًا أنَّ مبادرة قافلة الشباب التي تجوب مصر للتوعية بقضايا تغير المناخ هي مبادرة تأخرت قليلًا، ومن المهم المعرفة والوعي بفهم المناخ وطريقة التعامل معه والحفاظ عليه.

«cop 27» فرصة ذهبية على الجميع استغلالها

بدوره، أوضح جيرمي هوبكنز، ممثل «يونيسيف» بمصر إنَّه مازال لدينا الفرصة للتصدي لـ أزمة المناخ، مشيرًا إلى أنَّ مصر ستستضيف قمة المناخ «cop 27» وستنقل القضية لمنطقة جديدة للتصدي لأزمات المناخ، وهي فرصة ذهبية يجب استغلالها، مع عدم أغفال مشاركة الشباب.