وزير التعليم يوجه بتنفيذ مسابقات فنية للطلاب حول التغيرات المناخية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا؛ لمناقشة آليات تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأكد أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين من أبنائنا الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية، موضحا أهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها وتطويرها.

خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين

وقال إن الوزارة تستهدف أن يلحق أبنائنا بركب التطور العالمي في كل المناحي العلمية، والثقافية، والفنية، لذلك تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مواهبهم وصقلها، وتنمية مهاراتهم، وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بإلإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة.

إتاحة وقت لممارسة الأنشطة المختلفة

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية فى البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة يقدمها أكفأ المعلمين؛ من أجل استيعاب أفضل للطلاب، إلى جانب إتاحة وقت لممارسة الأنشطة المختلفة.

وجه الوزير بأن يبدأ العام الدراسي الجديد بداية قوية، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي، بالتناوب، في المدارس على مستوى الجمهورية، في ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة، مؤكدًا أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلًا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

وكلف الوزير مديري مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ومديري عموم تنمية مواد التربية الفنية والموسيقية والرياضية بإعداد نموذج لتطبيق النشاط في المدارس، بما يسمح بتعميمه على كافة مدارس الجمهورية وفق إمكانيات وطبيعة كل مدرسة.

تنفيذ مسابقات فنية حول التغيرات المناخية

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور رضا حجازي بتنفيذ مسابقات فنية حول التغيرات المناخية، وضرورة توظيف الأنشطة للتوعية بقضية التغيرات المناخية، استعدادًا لاستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

حضر الاجتماع الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام ، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومنى مصطفى مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية، والدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، وعبير عدلي مدير عام تنمية مادة التربية الموسيقية، وأحمد شعبان مدير إدارة شرق مدينة نصر، وإيمان كمال موجة عام التربية الرياضية بمديرية التعليم بالقاهرة، ونبيلة فتحي مدير إدارة الخدمات التربوية بالقاهرة الجديدة.