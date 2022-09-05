بدائل كليات السياحة والفنادق خلال المرحلة الثالثة 2022.. 24 معهدا بالمحافظات

بدائل كليات السياحة والفنادق خلال المرحلة الثالثة 2022، يبحث عنها الطلاب، خاصة أنه لم يعد يتبق أي مكان شاغر في الكليات، التي حجزت جميع مقاعدها خلال مرحلتي التنسيق والأولى والثانية، إذ يرغب طلاب تلك المرحلة، في إيجاد بدائل مناظرة بأساليب تعليمية مساوية لتلك الكلية، وهو الأمر الذي اقتصر على المعاهد العليا للسياحة والفنادق، والمنتشرة في كثير من محافظات مصر.

بدائل كليات السياحة والفنادق خلال المرحلة الثالثة 2022

وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، عن الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022، فقد تبين وجود أماكن شاغرة في عدة معاهد للسياحة والفنادق على مستوى بعض محافظات مصر، للشعب الثلاث العلمية والرياضية والأدبية، لتصبح بذلك هي بدائل كليات السياحة والفنادق خلال المرحلة الثالثة 2022.

بدائل كليات السياحة والفنادق في المرحلة الثالثة 2022

برزت بدائل الكليات في المرحلة الثالثة لتخصص السياحة والفنادق، كالآتي:

- المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

- المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة.

- العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق الجيزة.

- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

- العالي سياحة وفنادق الغردقة.

- ش. دراسات سياحية وفندقية وإرشاد سياحي بالمقر البديل بالإسماعيلية.

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف في الإسكندرية.

- العالي للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي بأبي قير.

- العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط.

- العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث.

- العالي للسياحة والفنادق بالاسكندرية إيجوث.

- العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - سيناء.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلى الإسكندرية.

- السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان.

- تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم.

- العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدة.

- ش. مطاعم فني سياحة قنا.

- العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر.

- معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر.

- ش. مطاعم فني سياحة مطرية.

- ش. مطاعم فني سياحة إسكندرية.

- الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم.