تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدائل كليات الإعلام في محافظات مصر 

تستمر عمليات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، في الوقت الراهن، الأمر الذي يتبعه رغبة الطلاب في معرفة بدائل كليات الإعلام في محافظات مصر، كون كليات الإعلام واحدة من أكثر الكليات إقبالًا ورغبة للالتحاق من قبل الطلاب، إلا أنها قد اكتفت بطلابها في المرحلتين السابقتين.

بدائل كليات الإعلام في المرحلة الثالثة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، بدائل كليات الإعلام في محافظات مصر خلال تنسيق الكليات المرحلة الثالثة 2022، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، عن الأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة، التي جاءت كالتالي:

- المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

- معهد اللإسكندرية العالي للإعلام بسموحة في الإسكندرية، وهو معهد خاص غير تابع لإدارة جامعة الإسكندرية، التي توفر قسم الإعلام بكلية الآداب.

- الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

- المعهد الدولي إعلام مدينة الشروق

- الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

- تكنولوجيا إعلام التجمع الخامس

- المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

- معهد الجزيره العالي للاتصال والإعلام بالمقطم

فرص عمل خريجي معاهد الإعلام

ويعقب الالتحاق ببدائل كليات الإعلام في المرحلة الثالثة 2022، التساؤلات عن فرص العمل للخريجين من تلك المعاهد، حيث تتاح فرص عمل في مجالات الدعاية والإعلان والتصوير، بالإضافة إلى العمل في مجال الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى العمل في مجالات الصحافة والنشر الإلكتروني، وذلك وفقًا لتخصص الأقسام في تلك المعاهد المذكورة.