أعلى كليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. منها آداب وحقوق

تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، بحد أدنى 50%، أعلنت وزارة التعليم العالي، استمرار تسجيل الرغبات عبر الموقع الالكتروني للتنسيق، إلى يوم 7 سبتمبر الجاري، كما أعلنت الأماكن المتاحة للطلاب في كليات المرحلة الثالثة 2022، للأدبي والعلمي، إلى جانب المعاهد المتخصصة والمعتمدة من التعليم العالي كالتالي:

أعلى الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

من الكليات التي يتاح بها أماكن لطلاب المرحلة الثالثة 2022 (علمي فقط) كلية الآداب- انتساب موجه، وبها أماكن شاغرة في الجامعات التالية:

1- آداب انتساب موجه بني سويف.

2- كلية آداب انتساب موجه العريش.

3- آداب انتساب موجه أسيوط.

4- آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

5 - الآداب - انتساب موجه المنيا

6- آداب انتساب موجه حلوان.

7- آداب انتساب موجه الفيوم.

8- آداب انتساب موجه دمياط.

9- آداب انتساب موجه أسوان.

10- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

11- آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

12- آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس.

13- آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

14- آداب انتساب موجه بور سعيد.

15- آداب انتساب موجه دمنهور.

16- آداب انتساب موجه عين شمس.

17- آداب انتساب موجه المنصورة.

18- آداب انتساب موجه بنها.

19- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

20 - آداب انتساب موجه طنطا.

21- آداب انتساب موجه سوهاج.

يليها كلية حقوق انتساب موجه في (متاحة للعلمي فقط)، في الأماكن التالية:

1- حقوق انتساب موجه- القاهرة.

2- حقوق انتساب موجه مدينة السادات.

3- حقوق انتساب موجه- حلوان.

4- حقوق انتساب موجه- عين شمس.

5- كلية حقوق انتساب موجه- جنوب الوادي.

6- حقوق انتساب موجه- سوهاج.

7- حقوق انتساب موجه- طنطا.

8- حقوق انتساب موجه- أسيوط.

9- حقوق انتساب موجه أسوان.

10- حقوق انتساب موجه- المنصورة.

11- حقوق انتساب موجه- بني سويف.

12- حقوق انتساب موجه- الإسكندرية.

13- حقوق انتساب موجه- المنوفية بشبين الكوم.

أعلى الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

كليات الأدبي:

يتاح لطلاب الأدبي في هذه المرحلة 89 في الجامعات الحكومية، أبرزها كليات تربية نوعية (فنية موسيقية)، فضلا عن كليات التربية الرياضية للبنين والبنات، وتشترط هذه الكليات اجتياز الطالب اختبارات القدرات للقبول بها، كما يتاح أماكن بكليات تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وكليىة التربية طفولة بالعريش.