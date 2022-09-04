تزامنا مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2022، وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، واختيار الكليات والمعاهد في الجامعات للالتحاق بالعام الجامعي 2023، إلى يوم 7 سبتمبر الجاري وفقا لما أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق المرحلة الثالثة كليات الحقوق المتاحة 2022- 2023

وتعد كلية الحقوق من أبرز الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة في الجامعات الحكومية، وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية تفاصيل تنسيق المرحلة، التي يتاح بها أماكن للقسم العلمي فقط بشعبيته العلوم والرياضة، في الجامعات الحكومية، باعتبارها أبرز الكليات المتاحة أمام هذه المرحلة، وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة:

1- كلية الحقوق انتساب موجه - جامعة القاهرة.

2- كلية الحقوق انتساب موجه مدينة السادات.

3- كلية الحقوق انتساب موجه - جامعة حلوان.

4- كلية حقوق انتساب موجه - جنوب الوادي.

5- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة سوهاج.

6- كلية الحقوق انتساب موجه - جامعة طنطا.

7- كلية الحقوق انتساب موجه - جامعة أسيوط.

8- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة أسوان.

9- كلية الحقوق انتساب موجه - جامعة عين شمس.

10- كلية الحقوق انتساب موجه - جامعة المنصورة.

11- كلية الحقوق انتساب موجه - جامعة بني سويف.

12- كلية الحقوق انتساب موجه - جامعة الإسكندرية.

13- كلية الحقوق انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم.

تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات

يستمر تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات بما يعادل نسبة 50%، لطلاب القسمين الأدبي والعلمي بشعبيته العلوم والرياضة، عبر الموقع الإلكتروني، وحددت الوزارة ضوابط اختيار الكليات للطلاب وتدوينها عبر موقع التنسيق، موضحة أنه على الطالب اختيار 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة بهذه المرحلة.

وتجرى عملية التسجيل في خطوات بسيطة من خلال دخول الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري الخاص به والمدون على شهادة النجاح، وعدد الرغبات المتاحة له.