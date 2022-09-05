قافلة «الشباب والمناخ» تنطلق إلى محافظات الصعيد.. غدًا

تنطلق قافلة «الشباب والمناخ»، غدًا إلى محافظة المنيا في وتضم القافلة شاحنة تعمل بالغاز الطبيعي، ضمن الفاعليات المصرية الرسمية للتعريف بقضايا المناخ، حيث انطلقت القافلة من المركز الأوليمبي بالمعادي، وقاد القافلة الفنان أحمد حلمي سفير اليونيسيف للنوايا الحسنة، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتضم القافلة فريق من الشباب للسفر عبر محافظات مصر لتشجيع الشباب على المشاركة في مناقشة قضايا تغير المناخ، وطرح الحلول المبتكرة، استعداداً لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

أنشطة تفاعلية وعروض مسرحية

وتنظم القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة خلال رحلتها والتي تشمل بناء القدرات، وحوار الشباب، ومسابقات، وعروض مسرحية، ومعسكرات تدريبية بالإضافة إلى حملات التوعية بشأن تغير المناخ.

وتأتي القافلة في إطار حرص مصر على تمكين النشء والشباب وقيامهم بدور فعال ضمن الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ.

وقال «جيريمي هوبكنز»، ممثل منظمة اليونيسف في مصر أن أزمة المناخ تُعرض الأطفال، في كل قارة، لمخاطر مناخية، من موجات الحر والجفاف إلى الأعاصير والفيضانات، بالإضافة إلى زيادة مستويات التلوث في الماء والهواء، ما يجعلنا جميعاً قلقين للغاية.

وتابع خلال كلمته في احتفالية اطلاق قافلة الشباب والمناخ بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمة الامم المتحدة: «نحن فخورون بأن نكون جزءًا من قافلة الشباب من أجل المناخ، والتي ستسافر عبر المحافظات المختلفة للاستماع إلى الأطفال والشباب للتعبير عن أفكارهم وتوصياتهم حول ما يمكننا القيام به للتخفيف والحد من أخطار تغير المناخ».

تحديات تغير المناخ

وقال الفنان أحمد حلمي، سفير يونيسف الإقليمي للنوايا الحسنة: «أصبح تغير المناخ تحديا ًمهما ولكي ندرك حجم الأزمه فلابد أولاً أن نعلم عنها بما يمكننا من السعي في خطوات سريعة لحلها وتفادي حدوثها أو بمعني أدق تفاقمها، وهذا لن يحدث إلا من خلال التوعية في سن مبكرة.. وهي عناصر أساسية للاستجابة العالمية والمحلية، فزيادة الوعي تلعب دورًا مهمًا في تشكيل إدراك الشباب والنشء، وحان الوقت لنفهم بيئتنا ونعتني بها ونحميها ضد الآثار الضارة».