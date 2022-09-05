«الاتصالات» تكرّم منتخب الرياضات الإلكترونية بعد تتويجه بطلا لدوري العرب

كرّم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منتخب مصر للرياضات الإلكترونية، بعد تتويجه بطلًا للدوري العربي للرياضات الإلكترونية لعام 2022، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر الحالي، وذلك بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية بالفوز على منتخب البحرين، ومنتخب الإمارات، ثم الفوز في المباراة النهائية على المنتخب السعودي ليتوج المنتخب المصري بطلًا للدوري العربي للرياضات الإلكترونية 2022.

وكان فريق «رعد» للرياضة الإلكترونية المملوك لنادي المصرية للاتصالات، مثل منتخب مصر في لعبة «فالورانت» في البطولة بعد نجاحه في الفوز بالمباراة الفاصلة لحسم الفريق الذي يمثل المنتخب المصرى، في التصفيات التي نظمها الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية الشهر الماضي. ونجح بعدها المنتخب في التأهل بالتصفيات التي عقدت بين 13 منتخبًا عربيًا لاختيار 8 منتخبات للمشاركة بالبطولة.

مشيدًا بالأداء المتميز الذى ظهروا به خلال البطولة

ووجّه طلعت، التهنئة للاعبي المنتخب والمديرين الفنيين والمشرفين على الفريق، مشيدًا بالأداء المتميز الذي ظهروا به خلال البطولة، داعيا الشباب إلى مزيد من العمل الجاد والجهد لتحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عاليا في المسابقات الدولية.

دعم الجهود الهادفة لبناء مصر الرقمية

وأكد أنّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم كل الجهود الهادفة إلى بناء مصر الرقمية وخلق مجتمع، يتم من خلاله تفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مناحي الحياة كافة، ومنها الألعاب الرقمية؛ مشيرا إلى رؤية الوزارة والشركة المصرية للاتصالات لجعل نادي المصرية للاتصالات قلعة للألعاب الرقمية في مصر وأن يكون قادرا على تحقيق بطولات عالمية.

الإنجاز الكبير هو ثمرة الجهود الكبيرة

من جانبه؛ وجّه المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، الشكر والتهنئة لأعضاء الفريق، مشيرًا إلى أنّ هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة الجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين لدعم الرياضات الإلكترونية، مؤكدا ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة.