أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد انخفاضها أمس

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفا في السوق المحلية اليوم، عقب انخفاضها أمس بنحو 5 جنيهات، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1113 جنيها للجرام، بدلا من 1110 جنيهات.

سعر الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العاملة في رصد الأسعار الفورية للذهب، إلى أنّ الذهب عيار 24، سجل 1,272 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 954 جنيها للجرام، ووصل عيار 14 إلى 742 جنيهًا للجرام، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و904 جنيهات، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.