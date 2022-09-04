سعر الذهب اليوم في مصر 2022.. عيار 18 يسجل 950 جنيها

كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب، عن استقرار سعر الذهب اليوم في مصر 2022، ليستقر عند نفس الأسعار التى سجلتها الأعيرة الجمعة الماضية، وأرجع ذلك لإجازة البورصة والتي تعاود عملها اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يحدث حركة في قيمة البيع والشراء للمعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وأوضح عضو الشعبة سعر الذهب اليوم في مصر 2022، إذ سجل عيار 21 نحو 1113 جنيها، وعيار 18 سجل 950 جنيها، وعيار 24 سجل 1270 جنيها.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

وفي أسواق المال اليوم الأحد، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، 927.03 جنيه، ما يعادل 48.21 دولار، فيما بلغ الجنيه الذهب اليوم الأحد، نحو 7,416 جنيه، بما يعادل 385.68 دولار.

كما شهد اليوم الأحد 4 سبتمبر، سعر جرام الذهب من عيار 24 داخل أسواق المال، نحو 1,059 جنيه، أي ما يعادل 55.10 دولار، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 794.59 جنيه، بما يعادل 41.32 دولار.

الاستثمار في الذهب أم الفضة

وفي وقت سابق، كشفت مؤسسة «أويل برايس» البحثية المعنية بأسعار الطاقة والمعادن، في تقرير صادر عن المؤسسة، أن الفرص الأكبر في تحقيق الربح عبر الاستثمار في الفضة أكثر من الذهب.

وأوضح مؤسسة «أويل برايس» البحثية، أنه تقليديا، كان الذهب هو الاختيار المفضل لكثيرين في سوق المعادن الثمينة، لكن الفضة كانت تلحق بالركب لهذا هي الأفضل في الاستثمار في الوقت الحالي.