انخفاض أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات

شهدت أسعار الذهب، انخفاضًا ملحوظًا في السوق العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، ولكنه لم ينعكس سريعًا على السوق المحلية، ولكن خلال تعاملات اليوم بدأت الأسعار العالمية تنعكس على السعر المحلي حيث انخفضت أسعار الذهب المحلية لـ 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات الصباحية 1110 جنيهات للجرام، بدلًا من 1115 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

وأشارت تقارير البورصات العاملة في رصد الأسعار الفورية للذهب، إلى أنّ الذهب عيار 24، سجل 1269 جنيهًا للجرام، وعيار 18 بلغ 951 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 740 جنيهًا للجرام، مشيرة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و880 جنيهًا، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.