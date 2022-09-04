رئيس التحرير

أحمد الخطيب

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 1110 جنيهات

كتب:

محمود الجمل
06:08 م | الأحد 04 سبتمبر 2022
الذهب

الذهب

استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 4 سبتمبر عند مستويات الأسعار ببداية تعاملات اليوم، في ظل عطلة البورصات العالمية التي تعود للعمل غدا الإثنين. 

استقرار الأسعار في التعاملات المسائية 

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب في ختام التعاملات استقرت عند مستويات بداية عمل اليوم الأحد في ظل عطلة الأسبوع بالبورصات العالمية التي تعاود العمل من جديد صباح الغد.

وأضاف المغربي، لـ«الوطن» أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بثلاثة عوامل ومحددات في مقدمتها الأسعار العالمية ثم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي وأخيرا قوى العرض والطلب المحلي.

سعر جرام 21 يسجل 1110 جنيهات 

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في ختام تعاملات اليوم 1110 جنيهات للجرام، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1269 جنيها في الوقت الذي سجل خلاله سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 740 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 8880 جنيها 

وتابع عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب عيار 21» سجل في ختام تعاملات اليوم الأحد 8880 جنيها دون احتساب المصنعية أو ضريبتي الدمغة أو القيمة المضافة.

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب 1712.19 دولار أمريكي مرتفعة بنحو 0.86% عن أسعار أمس السبت بمقدار 14 دولارا أمريكيا. 

اقرأ المزيد:

انخفاض أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 1110 جنيهات

«الذهب الأبيض» يضيء زراعات أسيوط.. إنتاج الفدان الواحد من القطن 12 قنطارا

سعر الذهب اليوم في مصر 2022.. عيار 18 يسجل 950 جنيها

«الذهب الأبيض» مشروع شباب البحر الأحمر لبيع لبن الإبل: «فوائده عظيمة»

سعر جرام الذهب عيار 21.. يصل إلى 1115 جنيها بمحلات الصاغة
محمود الجمل
بقلم محمود الجمل

محرر صحفي بجريدة الوطن،المسؤول عن تغطية أخبار وفعاليات وزارة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وجمعيات رجال الأعمال.