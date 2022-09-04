استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. عيار 21 يسجل 1110 جنيهات

استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 4 سبتمبر عند مستويات الأسعار ببداية تعاملات اليوم، في ظل عطلة البورصات العالمية التي تعود للعمل غدا الإثنين.

استقرار الأسعار في التعاملات المسائية

وقال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب في ختام التعاملات استقرت عند مستويات بداية عمل اليوم الأحد في ظل عطلة الأسبوع بالبورصات العالمية التي تعاود العمل من جديد صباح الغد.

وأضاف المغربي، لـ«الوطن» أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بثلاثة عوامل ومحددات في مقدمتها الأسعار العالمية ثم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي وأخيرا قوى العرض والطلب المحلي.

سعر جرام 21 يسجل 1110 جنيهات

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل في ختام تعاملات اليوم 1110 جنيهات للجرام، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 1269 جنيها في الوقت الذي سجل خلاله سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 740 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 8880 جنيها

وتابع عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب عيار 21» سجل في ختام تعاملات اليوم الأحد 8880 جنيها دون احتساب المصنعية أو ضريبتي الدمغة أو القيمة المضافة.

وعلى المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب 1712.19 دولار أمريكي مرتفعة بنحو 0.86% عن أسعار أمس السبت بمقدار 14 دولارا أمريكيا.