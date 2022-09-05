مثل مصر في كندا.. من هو السفير أحمد أبو زيد المتحدث الجديد باسم الخارجية؟

بعد إصدار، وزير الخارجية سامح شكري، قرارًا بتعيين السفير أحمد أبو زيد، متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية، خلفًا للسفير أحمد حافظ، كثر البحث عن من هو السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى الجديد باسم وزارة الخارجية؟، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.

وقالت وزارة الخارجية، إن تعيين السفير أحمد أبو زيد، متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية، جاء خلفًا للسفير أحمد حافظ، الذي سبق وصدر قرار جمهوري بتعينه سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى كندا، كما أوكلت الوزارة للسفير أحمد أبو زيد، مهمة تولي إدارة الدبلوماسية العامة إلى جانب وظيفته كمتحدث رسمي لها.

من هو السفير أحمد أبو زيد المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية؟

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن السفير أحمد أبو زيد، وفقًا لبيان وزارة الخارجية.

- شغل أحمد أبو زيد، منصب سفير مصر لدى كندا.

- شغل سابقًا منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

- عمل «أبوزيد» مستشارًا بسفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن.

- عمل مستشارًا في البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

- عمل مستشارًا في القنصلية العامة لمصر في سان فرانسيسكو بالساحل الغربي للولايات المتحدة.

- عمل لأكثر من 10 سنوات في مكتب وزير الخارجية.

تولى منصب سفير مصر فى كندا

ومن المقرر، أن يغادر السفير أحمد حافظ، المتحدث السابق للخارجية خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة الكندية، لتولي مهام منصبه الجديد، بعدما أمضى نحو 4 سنوات متحدثًا باسم وزارة الخارجية، في الوقت الذي عاد فيه السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية، مؤخرًا، إلى القاهرة عقب انتهاء مهمته كسفير لجمهورية مصر العربية لدى كندا.