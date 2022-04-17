وظائف وزارة الخارجية 2022.. تعرف على أبرز الشروط وميعاد التقديم

وظائف وزارة الخارجية 2022 كان ذلك هو الإعلان الذي كشفت عنه الوزارة عبر الصفحة الرسمية التابعة لها، إذ تضمنت وظائف وزارة الخارجية 2022 عقد امتحان مسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 حتى الأربعاء 6 يوليو 2022، وأفاد إعلان وظائف وزارة الخارجية 2022، أنّ الامتحان الذي سيتمّ عقده للمتقدمين سيتمّ عقده بمبنى كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

إعلان وظائف وزارة الخارجية 2022

وأفاد إعلان وزارة وظائف وزارة الخارجية 2022 أنّ المتقدم سيخضع لامتحان عدد من المواد هي اللغة العربية واللغات الأجنبية، والقانون الدولي العام والمنظمات الدولية، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، وشمل الإعلان توضيح شروط المسابقة اعتباراً من يوم الاثنين 18 أبريل 2022، وتقديم الطلبات اعتباراً من 10 إلى 31 مايو 2022.

تدرج السلك الدبلوماسي لوظائف وزارة الخارجية المصرية

يُشار إلى أنّ المنضمين حديثاً للسلك الدبلوماسي والقنصلي المصري تعد وظيفة الملحق الدبلوماسي التي أعلنت عنها وزارة الخارجية المصرية هي أولى الدرجات الدبلوماسية التي يتمّ تعيينهم فيها، وذلك عقب اجتيازهم للاختبارات الخاصة بذلك.

يُذكر أنّ الوظائف الدلبلوماسية في وزارة الخارجية لها تدرج منتظم، ففي البداية يبدأ السلم الوظيفي في وزارة الخارجية بـ سكرتير ثالث «نائب قنصل»، إذ يشترط على الشخص للوصول إلى تلك الوظيفة والحصول على الترقية قضاء 3 سنوات في درجة «ملحق»، وتصل إلى سكرتير ثان «قنصل مساعد»، إذ يشترط للترقية لهذه الدرجة قضاء 3 سنوات في درجة «سكرتير ثالث».

يُشار إلى أنّ وظيفة الملحق الدبلوماسي تختلف وفقاً لنوع البعثة التابع لها، إذ أن هناك الملحق الدبلوماسي العسكري الذي يكون تابع للقنصلية أو السفارة الخاصة بالبلاد، لكنه يتمّ إلحاقه بلجنة عسكرية خالصة، أما فيما يتعلق بالملحق الدبلوماسي الاقتصادي فهو المبعوث مع البعثات الاقتصادية لكي يحقق المصالح الخاصة بالدولة من تلك الناحية وعمل البحوث اللازمة في ذلك.