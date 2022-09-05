فريق عمل مصري يزيل آثار بقع تلوث بترولي بشواطئ دهب.. 15 يوم عمل متواصل

كشف اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن مجهودات الدولة، ممثلة في وزارة البيئة ومراكز مكافحة التلوث، في إزالة آثار التلوث البترولي الذي تعرضت له مدينة دهب الشهر الماضي.

وقال المحافظ في تصريح خاص اليوم لـ«الوطن»، إن التلوث امتد إلى محمية أبو جالوم وشواطئ مدينة نويبع لمسافة 60 كيلو مترا، موضحا أنه فور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة المعنية للسيطرة على بقع الزيت التي انتشرت بشكل ملحوظ.

فريق عمل لمدة 15 يوما

وأكد «فودة»، أن عملية التلوث البترولي التي تتعرض لها بعض شواطئ محافظة جنوب سيناء تكررت أكثر من مرة، لافتا إلى أن المحافظة لديها سيناريو محدد للتعامل مع الأزمة.

وقال، إنه فور أن ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة منتصف الشهر الماضي بشأن تلوث بحري في خليج العقبة، انتقل مركز مكافحة التلوث بشرم الشيخ للسيطرة عليه.

وأضاف المحافظ، أن العمل استمر على مدار 15 يوما كاملة، بالتعاون مع مجلس مدينتي دهب ونويبع، والمجتمع المحلي، وجرى السيطرة على بقة التلوث التي كانت متقطعة وممتدة لمسافة 60 كيلو مترا.

ناقلة بترول سبب التلوث

وأشارت التحقيقات التي أجريت أن التلوث نتج عن تسريب زيت خام من ناقلة بترول متجهة إلي ميناء العقبة الأردني، وقال المحافظ إن حركة الأمواج والرياح جعلت البقع الزيتية تتجه إلى سواحل شواطئ جنوب سيناء المطلة علي خليج العقبة في مدينتي دهب ونويبع.

وتابع أن عمليات تطهير شواطئ دهب استمرت يومين فقط حيث نجحت مجموعة العمل وعددها ما يقرب من 50 شخصا من الجهات المعنية من السيطرة على البقع وإزالة آثار التلوث، فيما استمرت أعمال التطهير بمنطقة ساحل محمية أبو جالوم لمدة 15 يوما، وتمكن مركز مكافحة التلوث من إزالة أي آثار للتلوث وأصبحت شواطئ خليج العقبة نظيفة تماما.