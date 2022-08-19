إزالة آثار التلوث البترولي من شواطئ دهب.. و«الجبيل» نظيف

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن أن شواطئ دهب نظيفة وخالية من التلوث بعد أن جرى إزالة كافة أشكال التلوث الأسبوع الماضي.

وقال فودة في تصريح خاص لـ«الوطن»، صباح اليوم الجمعة إنه لا يوجد تلوث بترولي على شواطئ قرية الجبيل، موضحاً أن إدارة البيئة بالمحافظة تقوم باستمرار بمتابعة البلاغات الخاصة بشأن حدوث التلوث الشواطئ، موضحاً أن الإدارة العامة لشؤون قامت بمسح شواطئ الجبيل لمسافة 15 كيلو لتحديد مكان التلوث المزعوم.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن مواطن مصري نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لحدوث تلوث بترولي على شاطئ خليج السويس بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، وطالب بتدخل وزارة البيئة ومركز مكافحة التلوث.

إزالة آثار التلوث

قال اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب في تصريح اليوم الجمعة إنه جرى إزالة آثار التلوث البترولي الذي تعرضت له المدينة الأسبوع الماضي بالكامل، مشيرا إلى أن مجلس المدينة بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث بشرم الشيخ، المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية من أبناء محافظة جنوب سيناء، جرى إزالة كافة أشكال التلوث بالشاطئ والتي كانت عبارة عن كتل من الزيت سوداء اللون قادمة من خليج العقبة تجاه المدينة.

وتابع عزت في تصريح خاص لـ«الوطن» أن وزارة البيئة حصلت على عينة من الزيت لتحديد البصمة ومعرفة الشركة المسؤولة عن التلوث.

ورجحت المعاينة الأولية أن التلوث قادم من سواحل ميناء العقبة الأردني، وجار التحقيق وتحديد الأسباب.

شاطئ الجبيل بلا آثار للتلوث

أكد المهندس عبد المقصود بدر مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص اليوم الجمعة إنه فور نشر الصور على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تفيد وقوع تلوث بترولي على شاطئ قرية الجبيل جرى إرسال فريق من إدارة شؤون البيئة بالمحافظة للتحقق من المعلومة، مشيرا إلى أنه جرى مسح المنطقة بطول 15 كيلو متر ولم يتم العثور على أي شكل من أشكال التلوث.

أوضح أنه الصور المتداولة صورا قديمة لتلوث متحجر جرى إزالته منذ فترة طويلة، وقال إنه عثر هي حشائش بحرية فقط، مشيرا إلى أنه في حالة حدوث تلوث يتم إخطار مركز المكافحة للتحرك الفوري، وأخذ عينة من الزيت لتحديد الشركة المسؤولة بالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها.