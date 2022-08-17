وزيرة البيئة: انتهاء أعمال مكافحة التلوث الزيتي بعدد من شواطئ دهب

تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومحمياتها الطبيعية بجنوب سيناء، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، والتي ساهمت في السيطرة على البقعة الزيتية التي ظهرت بمناطق الأيل جاردن والعصلة والزرنوق بمدينة دهب بجنوب سيناء.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قد أصدرت توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء لتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة التلوث، واتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على الحادث، حيث تم عمل مسح للمنطقة، وأسفرت المعاينة عن وجود قطع صغيرة الحجم من الزيت الخام بأحجام «من 5 سم إلى ما يقارب المتر» مشتتة ومنتشرة بمساحات متفرقة على الشاطئ بعددٍ من المناطق مما أدى إلى تلويث مساحات من الرمال والصخور الشاطئية.

التنسيق مع مجلس مدينة دهب للدفع بعمال شركة النظافة

وأوضحت الوزيرة أنه تم إبلاغ مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت بشرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، حيث قام على الفور بأعمال المسح والمكافحة الفورية، كما تم التنسيق مع مجلس مدينة دهب للدفع بعمال شركة النظافة المسؤولة عن المدينة، كما قام رئيس مدينة دهب بالدعم بـ50 فردا من المجتمع المحلي للمساعدة اليدوية في إزالة ورفع تلك الملوثات، وقد تم الانتهاء من نظافة المناطق الشاطئية التي تعرضت للتلوث بطول نحو 1500م، ونقل تلك المخلفات بواسطة سيارات مجلس المدينة إلى المقلب المخصص لذلك، كما تم عمل استرجاع نحو 4 أطنان من المخلفات الزيتية.

محميات جنوب سيناء جمعت عينة من الملوثات الزيتية

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن محميات جنوب سيناء جمعت عينة من الملوثات الزيتية من الأماكن المتضررة لتحليلها بمعامل فرع جهاز شؤون البيئة بالسويس للوقوف على مصدرها، وتحديد البصمة الطيفية لعينة التلوث البترولي ومعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.