محافظ الأقصر ونقيب الزراعيين يبحثان تنفيذ مبادرة «100 مليون شجرة»

بحث المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، مع الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وبحضور الدكتور محمد محيي الدين، نقيب الزراعيين، أوجه التعاون بين «المحافظة» و«النقابة»، وسبل تقديم الدعم الفني لتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، كذلك المشاركة في المبادرات والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في بيان صحفي، إن اللقاء تطرق لمناقشة الوضع الحالي للقطاع الزراعي في المحافظة بهدف تحقيق الأمن الغذائي وكيفية تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بقطاع الزراعة لما تمثله النقابة كبيت خبرة للحكومة».

إدخال الميكنة والزراعات الحديثة في المحافظات

وأشار نقيب الزراعيين، إلى عرضه رؤى وخطط النقابة ومقترحاتها بشأن لإدخال الميكنة والزراعات الحديثة في المحافظات، وآليات نشر مشروعات الري الحديث لتحسين العائد الاقتصادى للعاملين بقطاع الزراعة.

وأضاف «خليفة»، أنه وفي أطار المبادرة الرئاسية لزراعة الـ 100 مليون شجرة، تم مناقشة تنفيذ مبادرات لزراعة الأشجار المثمرة بالمحافظة، وتنظيم ندوات توعوية للمواطنين بأهمية التوسع فى زراعتها، وكذا تعريف المواطنين بمخاطر التغيرات المناخية وآليات مواجهتها.

وجود مقر لمشروع التغيرات المناخية

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال اللقاء، أن المحافظة تتمتع بمقومات زراعية واستثمارية واعدة وتعد من المحافظات التي تتميز بوفرة إنتاجها من بعض المحاصيل الزراعية في مقدمتها الطماطم وقصب السكر والموز، بالإضافة الي وجود مقر لمشروع التغيرات المناخية التابع لبرنامج الأغذية العالمي الذي يقدم أنشطة ومشروعات متميزة في مجالات الغذاء والصحة والزراعة والتنمية الريفية، لافتا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة الرقعة الخضراء في ظل توجه الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر، والاستعداد لقمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وعلى هامش زيارته لمحافظة الأقصر ألتقي نقيب الزراعيين بقيادات النقابات الفرعية بقنا والأقصر والبحر الأحمر، وناقش خلال الاجتماع كيفية تعظيم أصول النقابة وإدارة مشروعاتها الاستثمارية بمحافظات جنوب الصعيد.