نقيب الزراعيين: 100 ألف شجرة «توت» على الترع والمصارف خلال 6 أشهر

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن النقابة على مدار الأربع سنوات الماضية عكفت على تنفيذ مبادرة زراعة الأشجار المثمرة «ليمون ويوسفى وبرتقال وجوافة وزيتون»، بالمناطق الفقيرة والحدائق والميادين العامة وداخل المدارس وعلى الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح لـ«الوطن» أن الحملة التى جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، زرعت 100 ألف شجرة حتى الآن بمشاركة القيادات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى وطلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، وفق جدول زمنى بالتنسيق مع المحافظات، ووزارتى الشباب والرياضة والبيئة، وشارك فيها عدد من الشركات الوطنية فى إطار دورها الاجتماعى بالحفاظ على البيئة والحد من آثار تغير المناخ. وتابع «خليفة» قائلاً إنه فى إطار الدورات التدريبية المخصصة لأبناء المهن الزراعية والمعلمين اختُتمت كل دورة بحملة لزراعة أشجار بالمحافظات لرفع الوعى البيئى بين الدارسين.

«خليفة»: زرعنا آلاف الأشجار المثمرة خلال 4 سنوات

وأشار نقيب الزراعيين إلى أن حملة زراعة الأشجار المثمرة انطلقت من القاهرة ثم انتشرت فى كل المحافظات، وحرصنا خلالها على تحقيق هدفين، الأول المشاركة فى توفير الأمن الغذائى بالمناطق الفقيرة، والتكيف مع تغير المناخ، والثانى توعية الشباب والأطفال بثقافة التشجير والحفاظ على البيئة. وأكد «خليفة» أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة تغير المناخ، ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة هدفها إعداد رئة جديدة لمصر تعمل على تحسين جودة نقاء الهواء والحد من آثار التلوث.

وأكمل نقيب الزراعيين حديثه قائلاً إن الأشجار تستبدل بغازات الاحتباس الحرارى والانبعاثات الكربونية أخرى تحسن جودة الهواء، مثل الأكسجين، لافتاً إلى أن وزارة الرى استجابت لطلب زراعة أشجار التوت على الترع والمصارف وجارٍ تحديد الأماكن والمساحات التى يمكن الزراعة بها، ومن المستهدف زراعة 100 ألف شجرة توت خلال الستة أشهر المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

«خليفة»: رفع الوعي البيئي لتخفيف الضغط على المدينة

وشدد «خليفة» على ضرورة مشاركة كافة الجهات فى المبادرات الرئاسية «100 مليون شجرة»، و«اتحضر للأخضر» ضمن الاستراتيجية الوطنية المصرية 2030، مؤكداً أن المدنية تضغط على البيئة ويجب فى مقابل ذلك الاهتمام برفع الوعى البيئى ضارباً مثلاً بأن استخدام سيارة واحدة يحتاج إلى 20 شجرة جديدة للتخلص من غازات الكربون الناتجة عن تشغيل السيارة.