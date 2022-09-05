خبيرة تكشف أخطر جزء في المانجو بعد تسمم 18 من أسرة واحدة: اغسلوها كويس

رجحت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن السبب وراء تسمم 18 شخصا من أسرة واحدة محافظة سوهاج بعد تناول قفص مانجو بدون غسيل، ليس فقط في تناول المانجو بدون غسله، خاصة أن قشرته التي يتم رشها بالمبيدات لا تؤكل، إلا أن بعض الأشخاص يتناولون بقايا المانجو من اليدين التي كانت تمسك الثمرة المرشوشة وغير النظيفة، ما يجعل المبيدات تنتشر في المعدة، ويسبب التسمم.

تسمم 18 من أسرة واحدة بسبب المانجو

كانت محافظة سوهاج، قد شهدت واقعة تسمم، 18 فردا من أسرة واحدة، بسبب تناول المانجو غير النظيفة، إلا أن الأمر تعدى مرحلة الألم البسيط في المعدة، وتم نقلهم إلى المستشفى في قسم السموم، لتلقي العلاج بعد إصاباتهم جميعا بالتسمم.

أسباب تسمم المانجو وأعراضه

قالت الدكتورة مها غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن التسمم بالمانجو حتى لو كانت الثمرة غير نظيفة يصنف بأنه تسمم عادي، ولا خطورة منه، ولا يستدعي أي قلق، لافتة إلى أن التسمم ليس من المانجو، بل نتيجة وجود رش المبيدات.

وأوضحت أنه في العادة يتم إلقاء قشرة المانجو عند الأكل، لذلك لا يصاب كثير من الناس بالتسمم، لكن حدوث التسمم، يشير إلى وجود تأثير للرش على المانجو.

أشارت مها، إلى أن أعراض التسمم من المانجو تتمثل في ألم بالمعدة والقيء والإسهال، وفي حالة استمرار الإسهال فمن الممكن أن يحدث جفاف، لذا يجب تناول الكثير من السوائل، وتناول المضادات الخاصة بتقلصات المعدة.

أستاذ السموم المانجو فاكهة مفيدة

أكدت رئيس قسم السموم بطب الإسكندرية، أن المانجو من الفواكة المفيدة لجسم الإنسان، ليس كما يشيع البعض بأن تناولها مضر، موضحة أن نسبة الأوكسالات بها ليست مضرة، مشددة على ضرورة تنظيف المانجو وغلسها جيدًا، وعدم تناول القشرة.