تسمم 18 شخصا من أسرة واحدة في سوهاج بعد تناولهم قفص مانجو دون غسيل

أُصيب 18 شخصا من أسرة واحدة بقرية الصفيحة في مركز طهطا بسوهاج، بحالة تسمم، إثر تناولهم ثمار مانجو اشتراها أحد أفراد الأسرة «فوزي ع» 70 عاما، لأبنائه وأحفاده، من أحد الباعة الجائلين في سوق القرية.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مستشفى طهطا العام، بوصول 18 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 12 طفلا عانوا من قيء وإعياء شديد.

حصر المصابين

وتبيّن أنّ المصابين هم: «علي ف. ع» 40 عاما، حداد، «سماح ف. ع» 45 عاما، ربة منزل، «أحمد ب» 17 عاما، عامل، «صفاء م»، 20 عاما، ربة منزل، «فوزي ع»، 70 عاما، «هايدي م»، «آية م»، 12 عاما، «عبدالله ب»، 11 عاما، «شيماء م»، 11 عاما، «كريم م»، 10 أعوام، «محمد ا» 11 عاما، «دعاء ع»، 5 أعوام، «مصطفى ع» 15 عاما، «هبة أ» 11 عاما، «عمر ب» 6 أعوام، «خلف ع» 12 عاما، «آدم م» 8 أعوام.

الإنتقال لموقع الحادث

وعلي الفور اننتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى مستشفى طهطا العام، وبسؤال المصابين أفادوا بتناولهم ثمار المانجو دون غسيل، وأرجعوا إصابتهم لكونها تحمل باقي أسمدة، وفقا لقول رب الأسرة «فوزي ع» 70 عاما «تلاقيها كانت مرشوشة»، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.