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الصين: ارتفاع عدد ضحايا زلزال جنوب البلاد إلى 21 شخصًا

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سحر المكاوى
01:20 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
زلزال ..صورة أرشيفية

زلزال ..صورة أرشيفية

أعلنت الصين، رسميًا، مصرع 21 شخصًا، نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب غرب البلاد، اليوم وفقًا لما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل نقلاً عن التلفزيون الصيني. 

وضرب زلزال مقاطعة لودينج بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، اليوم الاثنين، وبلغت قوته 6.8 درجة.

 الزلزال على بُعد 180 كيلومترًا جنوب غرب تشنجدو

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصينية أن مركز الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترًا في لودينج وعلى بعد 180 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الإقليمية تشنجدو، كما تم رصد الزلزال عند خط عرض 29.59 درجة شمالًا وخط طول 102.08 درجة شرقًا.

 

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بقلم سحر المكاوى