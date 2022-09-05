الصين تعلن مقتل 7 أشخاص في زلزال قوته 6.8 درجة

أعلنت الصين، مقتل 7 أشخاص في حصيلة رسمية أولية لزلزال ضرب جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وضرب زلزال اليوم الإثنين، مقاطعة لودينج بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين وبلغت قوته 6.8 درجة.

مركز الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترًا في لودينج

وأوضح مركز شبكات الزلازل الصينية، أن مركز الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترًا في لودينج وعلى بعد 180 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الإقليمية تشنجدو.

كما تم رصد الزلزال عند خط عرض 29.59 درجة شمالًا وخط طول 102.08 درجة شرقًا.

وأشار مركز شبكات الزلازل الصينية، إلى أن زلزال ثان بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة يان، بالقرب من لودينج.