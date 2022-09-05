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زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين

كتب:

أحمد عادل موسى
08:19 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
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أعلن مركز شبكات زلزال الصين، منذ قليل، أنَّ زلزال ضرب غرب مقاطعة سيتشوان الصينية وبلغ قوته 6.8 درجة، وفقًا ما نقتله وكالة «رويترز».

زلزال على عمق 16 كيلومترًا

وقال المركز إنَّ الزلزال وقع في بلدة لودينج على عمق 16 كيلومترًا وعلى بعد 180 كيلومترًا جنوب غرب تشنجدو عاصمة سيتشوان.

وذكر مواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وهم في أماكن بعيدة مثل تشانجشا وشيان أنهم شعروا بالزلزال.

زلزال آخر بقوة 4.2 يضرب مدينة صينية 

وبعد دقائق من الزلزال، ذكر المركز أنَّ زلزال آخر ضرب مدينة يعن بالقرب من لودينج وبلغ قوته 4.2 درجة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

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