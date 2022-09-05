تفاصيل زلزال جنوب الصين.. وقع بمقاطعة لودينج وقوته 6.8 درجة

أفاد مركز شبكات الزلازل الصينية، بأنَّ زلزال جنوب الصين الذي وقع اليوم الإثنين في مقاطعة لودينج بمقاطعة سيتشوان بلغت قوته 6.8 درجة، موضحًا أنَّ مركز الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترًا في لودينج.

وأكّد مركز شبكات الزلازل الصينية أنَّ زلزال جنوب الصين وقع على بعد 180 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الإقليمية تشنجدو، وتمّ رصد الزلزال عند خط عرض 29.59 درجة شمالًا وخط طول 102.08 درجة شرقًا.

وأوضح صينيون من أماكن بعيدة مثل تشانجشا وشيان إنَّهم شعروا بزلزال جنوب الصين في سيتشوان.

لا توجد أنباء عن وقوع إصابات

وأشار مركز شبكات الزلازل الصينية إلى أنَّه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن أو تدمير في المنشآت جراء الزلزال.

وتزامنًا مع زلزال جنوب الصين، وبعد دقائق من حدوثه، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مدينة يان، بالقرب من لودينج، بحسب مركز شبكات الزلازل الصينية.

فى سياق متصل، أوقفت مدن في شرق الصين خدمات العبارات وعلقت الدراسة في الوقت بسبب إعصار هيننامور، وهو عاصفة قوية تمتد تأثيراتها على تايوان واليابان وكوريا.

وأوقفت شنغهاي خدمات العبارات وأوقفت الأحد أكثر من 50 ألف شرطي للمساعدة في عمليات الإنقاذ وتوجيه حركة المرور بعيدًا عن مناطق الخطر.

كما أمر مركز الأعمال الشرقي في ونتشو بتعليق جميع الفصول الدراسية اليوم الاثنين.

إعصار هينامنور أقوى عاصفة عالمية في عام 2022

يعد إعصار هينامنور أقوى عاصفة عالمية في عام 2022، ومن المتوقع أن يتحرك تدريجياً شمالاً إلى بحر الصين الشرقي.

وصدرَت أوامر بالإجلاء وإلغاء الرحلات الجوية في أوكيناوا اليابانية، ومن المتوقع أيضًا أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار غزيرة على شبه الجزيرة الكورية، مما يزيد من احتمالية حدوث فيضانات.

وذكر مرصد هونج كونج أن أقصى رياح مستدامة للإعصار هي 175 كيلومترا (109 أميال) في الساعة.