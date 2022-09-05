8 خطوات لحجز تذاكر القطارات أون لاين 2022.. تعرف عليها

عمليات بحث واسعة تشهدها محركات البحث المختلفة، خطوات لحجز تذاكر القطارات أون لاين 2022، التي تساعد المواطنين الراغبين في السفر بين المحافظات المختلفة، في اختصار الوقت وحجز التذاكر دون الحاجة إلي الذهاب إلي محطة القطارات.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، 8 خطوات لحجز تذاكر القطارات أون لاين 2022، وفق موقع سكك حديد مصر في السطور التالية:

8 خطوات لحجز تذاكر القطارات أون لاين 2022

ويمكن للراغبين في حجز تذاكر القطارات أونلاين 2022، من خلال موقع هيئة سكك حديد مصر من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي:

- الدخول على موقع سكك حديد مصر أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- إذا كنت تدخل على الموقع للمرة الأولى، فيجب تسجيل مستخدم جديد، من خلال ادخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، وبطاقة الرقم القومي، البريد الالكتروني، ورقم الهاتف الذكي.

- بعد تسجيل الدخول، يتم الضغط على خدمة حجز تذاكر القطارات.

- يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- سيظهر أمام المستخدم القطارات المتاحة في الوقت المحدد، وسعر التذكرة، وما إذا كان هناك أماكن متاحة أم لا، ويقوم المستخدم باختيار المناسب.

- يقوم بعدها المستخدم بادخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- يعرض النظام بيانات الحجز، ويجرى إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات.

- وفي الوقت المحدد للسفر، يتجه المستخدم للمقعد المحجوز في بيانات الحجز في موعد الرحلة ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب، ويحق لكل راكب حجز 4 تذاكر.

مواعيد قطارات «بورسعيد- سوهاج»

وجاءت مواعيد قطارات ما بين بورسعيد وسوهاج كالآتي:

قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه من القاهرة الساعة 01:30 ظهرًا.

قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 02:00 ظهرًا.

قطار رقم 990 القاهرة سوهاج موعد قيامه من القاهرة الساعة 04:00 مساءً.

قطار رقم 872 القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 05:45 مساءً.