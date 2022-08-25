السكة الحديد: إلغاء إيقاف بعض القطارات بمحطات في الوجه البحري

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في الهيئة القومية للسكة الحديد، إلغاء وقوف بعض القطارات في عدة محطات بالوجه البحري، بالإضافة إلى تعديل تركيب قطاري 872 / 871 «القاهرة - أسيوط» والعكس.

وأوضحت الهيئة القومية للسكك حديد مصر، أن ذلك يأتي ضمن مشروعات التطوير والتحديث في مجال الوحدات المتحركة، وهو الأمر الذي يلزم تعظيم موارد الهيئة لإمكان موازنة الإيرادات مع المصروفات، ووضع أولوية لتطوير الخدمة المقدمة لمستقلي القطارات، مع طرح عربة الوقاية للمواطنين، وقد قررت الهيئة التالي ذكره:

1- اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 من سبتمبر المقبل 2022 يتم إلغاء وقوف القطارات أرقام (917 – 927 – 904) مكيف (القاهرة / الاسكندرية)، والعكس بمحطة طنطا وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية مع تعديل موعد قطار رقم 923 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) طبقاً للجداول المرفقة.

2- اعتبارا من الثلاثاء الموافق 6 من سبتمبر المقبل 2022 يتم تعديل تركيب قطار 872 مكيف (القاهرة / أسيوط) بنفس جدوله الحالي بتركيب 10 عربات ثالثة مكيفة، بالإضافة إلى عربة بوفيه على أن يعود بقطار 871 مكيف (أسيوط / القاهرة) الأربعاء الموافق 7 من الشهر نفسه 2022 بنفس جدوله الحالي وذلك على سبيل التجربة لمدة شهر.

3- اعتباراً من الأربعاء الموافق 7 سبتمبر 2022 الغاء وقوف قطار 915 مكيف (القاهرة / الاسكندرية) بمحطة قويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وإيتاي البارود، وتعديل موعد قيامه من محطة القاهرة على أن يقوم الساعة 15:10 بدلاً من الساعة 15:35 مع تعديل موعد قيام قطار 21 تهوية ديناميكية (القاهرة / الإسكندرية) ويقوم من محطة القاهرة الساعة 15:25 بدلاً من الساعة 15:10 وذلك طبقًا للجداول التالية.

4- اعتباراً من السبت الموافق 10 سبتمبر 2022 إلغاء غلق عربة الوقاية من كافة القطارات وطرح مقاعدها على شبابيك التذاكر لجمهور الركاب.

وأكدت وزارة النقل والمواصلات ممثلة في الهيئة القومية للسكة الحديد، أن الهيئة دائماً لا تدخر أي جهد في توفير كافة سبل الراحة والدعم لمستقلي قطارات الهيئة للوجهين القبلي والبحري.