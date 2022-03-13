حجز تذاكر القطارات إلكترونيا في رمضان 2022.. متاح 24 ساعة لتقليل الزحام

أعلنت هيئة السكة الحديد، إتاحة حجز تذاكر القطارات إلكترونيا على خطوط الوجهين القبلي والبحري، على مدار 24 ساعة يوميا، تزامنا مع بداية شهر رمضان 2022، تجنبا للوقوف أمام شبابيك التذاكر داخل المحطات الرئيسية، وللحد من انتشار فيروس كورونا، وانتقال العدوى أثناء التجمعات والتزاحم.

إتاحة حجز التذاكر القطارات إلكترونيا بنسبة 20%

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنّ الهيئة ستتيح حجز تذاكر القطارات إلكترونيا بنسبة 20%، تزامنا مع قدوم شهر رمضان 2022، لمنع حدوث زحام أمام شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مشيرا إلى أنّه سيتم إتاحة حجز التذاكر إلكترونيا، وتشغيل الخدمة طوال الـ24 ساعة يوميا، موضحا أنّه سيكون هناك إقبالا كبيرا من الركاب المسافرين على حجز التذاكر إلكترونيا.

تعديلات على بعض مواعيد القطارات في رمضان

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه سيتم إدخال تعديلات على بعض مواعيد القطارات في رمضان 2022، لتناسب وقت الإفطار، موضحا أنّ طريقة حجز تذاكر القطارات إلكترونيا سهلة وبسيطة، وتوفر الوقت والجهد.

وتابع أنّ الهيئة ستواصل العمل خلال شهر رمضان الكريم، باستكمال خطتها لتطوير وتحديث منظومتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات.

طريقة حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

- الدخول على موقع سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط.

- تسجيل مستخدم جديد حال الدخول لموقع السكة الحديد عبر الإنترنت أول مرة من خلال إدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، والهاتف.

- الدخول إلى النظام بعد التسجيل من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة، حال وجود مقاعد متاحة.

- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- يعرض النظام بيانات الحجز، ويجري إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم، ويمكن طباعة البيانات.

- يتجه المستخدم للمقعد المحدد بحسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، في موعد الرحلة ويعرض المستخدم بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب، ويحق لكل راكب حجز 4 تذاكر.