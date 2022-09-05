انضمام مجمع الأقصر الطبي الدولي لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية انضمام مجمع الأقصر الطبي الدولي -مستشفى الأقصر الدولي سابقاً- ضمن مستشفيات الهيئة كأكبر صرح طبي بمحافظة الأقصر، ليصل عدد المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر إلى 6 مستشفيات تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

مليار جنيه تكلفة تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها اليوم، أنَّ تكلفة القيمة التقديرية لتطوير «مجمع الأقصر الطبي الدولي» تخطت المليار جنيه، ليصبح المجمع واحدًا من الصروح الطبية العالمية التي تمتلكها هيئة الرعاية الصحية، والذي تم إنشاءه طبقًا لكود تصميم المستشفيات ومعايير الجودة العالمية، والتي ترتكز على مفاهيم الجودة الشاملة، لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة في بيانها، أنَّ مجمع الأقصر الطبي الدولي، يقع على مساحة 50 ألف متر مربع يحتوي على مبنى للعيادات الخارجية يضم أكثر من 20 غرفة مجهزة للعمل كعيادات تخصصية، في كل التخصصات الطبية المقدمة وفقًا لاحتياجات أهالي محافظة الأقصر بشكل خاص، وأهالي صعيد مصر بشكل عام، وذلك إضافة إلى عدة مباني خدمية ملحقة بالمبنى الرئيسي.

ولفتت الهيئة، إلى أنَّ مجمع الأقصر الطبي الدولي يشتمل على المبنى الرئيسي الذي يشتمل على عدة أقسام وتشمل (الطوارئ، الحروق، الأشعة، العمليات، الولادة، الحضانات، الأورام، المعامل، المناظير، العناية المركزة، الإقامة الداخلية للمرضى، زراعة النخاع، الحالات الحرجة)، فيما يضم مجمع الأقصر الطبي الدولي مباني ملحقة بالمبني الرئيسي وهي (المبنى الإداري، العيادات الخارجية، بنك الدم الإقليمي، مبني عيادات الرمد، مبني الغسيل الكلوي).

تشغيل مركز العيون

واستكمل البيان، تم تشغيل مركز العيون بمجمع الأقصر الطبي الدولي (قسم عيادات الرمد) الذي يضم أكثر من 12 غرفة متخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة لفحص وتشخيص جميع أمراض الرمد والعيون، وجاري تجهيز جناح خاص لعمليات العيون.

انتهاء الأعمال الإنشائية

وأضاف البيان، مع انتهاء الأعمال الإنشائية بمجمع الأقصر الطبي الدولي فمن المقرر أن تتخطى الطاقة الاستيعابية للمجمع أكثر من 400 سريرًا، شاملة أسرة الأقسام الداخلية، والغسيل الكلوي، والحضانات، والعمليات، والعناية المركزة الكبرى والمتوسطة والصغرى، والتحضير والإفاقة بعد العمليات

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنَّ المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، يبلغ عددها 59 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، تمّ تجهيزها على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، فيما تخطي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر المليون مواطن، حتى الآن.