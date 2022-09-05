طن الفحم يتجاوز 400 دولار وسط توقعات بزيادة سعره عالميًا

تم تداول العقود الآجلة للفحم في بورصة نيوكاسل، المعيار الرئيسي لمنطقة آسيا الأكثر استهلاكا، فوق علامة 400 دولار للطن وسط الطلب القوي واضطراب العرض المستمر الذي تفاقم بسبب الحرب في أوروبا الشرقية بين روسيا وأوكرانيا.

استهلاك الفحم في أوروبا يرتفع بنسبة 7%

وترى وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الفحم في أوروبا يرتفع بنسبة 7% في عام 2022 بالإضافة إلى زيادة 14% في العام الماضي، مع تحول القارة الآن إلى الفحم المنقول بحراً من جنوب إفريقيا وإندونيسيا وحتى من مناطق بعيدة مثل أستراليا حيث توقف الواردات من روسيا.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على الفحم في الهند، ثاني أكبر مستورد للفحم في العالم بعد الصين، بنسبة 10% تقريبًا في عام 2022 مع توسع اقتصاد البلاد وزيادة استخدام الكهرباء اعتماداً على الفحم.

تاريخياً، وصل الفحم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 435 دولار أمريكي في مارس من عام 2022.

تداول الفحم عند 461.49 دولار أمريكي للطن

من المتوقع أن يتم تداول الفحم عند 461.49 دولار أمريكي للطن بحلول نهاية هذا الربع «يوليو - سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط مؤشرات أن يتم التداول عند 551.06 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

ويعد أكبر منتج ومستهلك للفحم هي الصين، ومن كبار المنتجين الآخرين: الولايات المتحدة والهند وأستراليا وإندونيسيا وروسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا وبولندا، بينما تضم قائمة أكبر مصدري الفحم هم: إندونيسيا وأستراليا وروسيا والولايات المتحدة وكولومبيا وجنوب إفريقيا وكازاخستان.