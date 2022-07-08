أسعار الشوايات الفحم والكهربائية في الأسواق.. عشان تشوي كميات كبيرة

ينتظر الكثير من محبي تناول اللحوم عيد الأضحى المبارك لتناول الكميات التي يرغبون بها من اللحوم الحمراء، ما يجعلهم يحرصون على إعدادها بالكثير من الطرق المختلفة، ومن أفضل تلك الطرق هي اللحوم المشوية، ما يجعلهم يحرصون على شراء شواية الفحم أو الشواية الكهربائية حتى تساعدهم على إعداد الوجبة التي يرغبون في تناولها في المنزل.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الشوايات الفحم والشوايات الكهربائية، وأسعار الفحم أيضًا في بعض مواقع التسوق الإلكترونية، التي جاءت كالتالي:

أسعار الشواية الفحم

- شواية فحم مستطيلة محمولة: يتراوح سعرها بين 90 و 125 جنيهًا.

- شواية فحم معدن مدورة: يتراوح سعر الشواية الفحم على شكل دائرة بين 300 و400 جنيه.

- شواية فحم كبيرة الحجم بأرجل طويلة: يتراوح سعر الشواية الفحم كبيرة الحجم، التي تتميز بأنها لها أرجل طويلة بين 3 آلاف و8 آلاف جنيه.

- شواية فحم للحدائق: يتراوح سعر الشواية الفحم للحدائق بين 2500 و3 آلاف جنيه.

- شواية فحم محمولة حجم كبير: يتراوح سعر الشواية الفحم المحمولة ذات الحجم الكبير بين 300 و450 جنيه.

أسعار الشواية الكهرائية

- شواية كهربائية 2000 وات: يتراوح سعر الشواية الكهربائية 2000 وات بين 280 و320 جنيهًا.

- شواية كهربائية 2500 وات: يتراوح سعر الشواية الكهربائية 2500 وات بين 500 و650 جنيهًا.

- شواية كهربائية بعدسة: يتراوح سعر الشواية الكهربائية بعدسة بين 800 و1000 جنيه.

أسعار الفحم

- الفحم سريع الاشتعال: يصل سعر عبوة الفحم سريع الاشتعال إلى قيمة تتراوح بين 60 و80 جنيهًا.

- فحم طبيعي: يصل سعر عبوة الفحم الطبيعي إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و50 جنيهًا.