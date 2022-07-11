الشواء ينعش سوق الفحم في عيد الأضحى بالفيوم.. «عروض مغرية والتوصيل مجانا»

فرحة عارمة اجتاحت قلوب تجار وبائعي الفحم في محافظة الفيوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بسبب انتعاش حركة بيع الفحم استعدادا للشواء، بعد ركود دام أكثر من عامين جراء منع الشيشة في المقاهي والكافيهات ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مما جعل الكثيرون من بائعي الفحم يتركون ذلك النشاط ويبحثون عن عمل آخر، إلا أنّ عيد الأضحى جاء ليعيد إحياء تجارة الماس الأسود من جديد، فيما تنافس البائعون على عمل عروض مغرية للزبائن لبيع كمية أكبر.

منع الشيشة خسرهم الكثير

وقال مصطفى الشماع، صاحب محل ومكمورة فحم بمحافظة الفيوم، إنّ تجارة الماس الأسود تدهورت كثيراً خلال العامين الماضيين بسبب منع الشيشة داخل المقاهي، وبالتالي توقفت حركة البيع والشراء، نظراً لأنّ أكثر كمية مباعة من الفحم كانت للمقاهي التي تقدم الشيشة، موضحاً أنّ تجارة الفحم بدأت تنتعش من جديد بالتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك الذي يشتهر بالشواء.

الكيلو يبدأ من 5 جنيهات

وأضاف «الشماع»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ أسعار الفحم تتراوح هذا العام من 5 جنيهات للكيلو وحتى 20 جنيها، مؤكدا أنّ الفحم الأفضل للشواء هو فحم الجزوارين، موضحاً أنّ الإقبال ازداد على شراء الفحم قبل 3 أيام من عيد الأضحى وازداد بكثرة منذ يوم وقفة عرفات، ويستمر منتعشا حتى خامس أيام العيد.

غربلة الفحم وتنقيته

وأشار إلى أنّه استعد لقدوم عيد الأضحى المبارك، بغربلة الفحم وتنقيته من الشوائب وتجهيزه للبيع، مُضيفاً أنّه وفرّ ديلفري يوصل الفحم للمنازل بالمجان طوال أيام العيد، للتيسير على المواطنين أولا ولزيادة مبيعاته ثانيا.

الطريقة الصحيحة لإشعال الفحم

وحول الطريقة الصحيحة لإشعال الفحم، حذر «الشماع» من استخدام البنزين والمواد المشتعلة، قائلاً إنّ الطريقة الأمثل لإشعاله هي عبر أخذ 5 قطع فحم وإشعالهم فوق البوتاجاز، ثم وضعهم في وسط الفحم على الشواية، واستخدام «الهواية» لإشعال باقي الفحم.