البنك الدولي: التحول بعيدا عن استخدام الفحم يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة

كشف البنك الدولي عن أنه من الممكن أن يصبح التحول بعيداً عن استخدام الفحم فرصة لتمكين المجتمعات المحلية، وتبني التكنولوجيا الجديدة، وإعادة تعريف مفهوم التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى فتح الباب أمام فرص ووظائف جديدة.

وبحسب تقرير البنك الدولى بعنوان «نجاح التحوّل العادل بعيداً عن استخدام الفحم يتطلب وضع الناس في المقام الأول» تهدف بولندا إلى خفض استخدام الفحم من 70% إلى 11% من مزيج مصادرها للطاقة بحلول عام 2040 مع زيادة التكنولوجيات منخفضة الكربون والمتجددة؛ وقد أصبحت أكبر منتج لبطاريات ليثيوم-أيون في أوروبا ووسعت حجم إنتاجها من الحافلات الكهربائية بشكل كبير، ما أسهم في توفير وظائف جديدة من خلال هذه العملية، وتعمل بولندا أيضاً على نقل تجربتها وتبادل خبراتها من خلال المشاركة في تبادل المعرفة بين مناطق الفحم فيها ومناطق الفحم في أوكرانيا.

تنفيذ عملية التحول هذه بشكل مربح لكل الأطراف

وفي الوقت الذي لا يُعد إغلاق مناجم الفحم أمراً سهلاً على العمال والمجتمعات المحلية، نجد أن إعادة البناء يمكن أن تتم بشكل أفضل إذا تمت الاستعانة بهم كشركاء في عملية التحول، وتقول وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية ميريام كيتير: «سيتطلب التحول العادل تضامناً دولياً: ويجب علينا أن نساند البلدان في إجراء هذا التحول، فبدون هذا التضامن، ثمة مخاطر في أن يصبح هذا التحول الحيوي عملية تنطوي على أطراف رابحة وأخرى خاسرة، في حين أن الفرصة سانحة أمامنا لتنفيذ عملية التحول هذه بشكل مربح لكل الأطراف».

تجهيز أراضي التعدين والمنشآت التي تعمل بالفحم السابقة

تقدم مبادرة البنك الدولي العالمية «مساندة التحول في مجال الطاقة في مناطق الفحم» المشورة والتمويل للبلدان التي اتخذت قراراً بالتحول بعيداً عن استخدام الفحم، وتعمل هذه المبادرة على تحقيق عدة أمور منها مساعدة الحكومات في تصميم حزم حماية اجتماعية شاملة للعمال الذين يُحتمل تسريحهم من العمل، وإعداد برامج تحول الوظائف وإعادة التأهيل بمهارات جديدة، ووضع خطط علاجية بيئية شاملة لتمكين إعادة تأهيل وتجهيز أراضي التعدين والمنشآت التي تعمل بالفحم السابقة، فضلاً عن تقديم مسارات محتملة للتحول الاقتصادي، كما تساعد المبادرة البلدان على تلبية مساهماتها المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس.

تجربة اليونان فى التحول للطاقة النظيفة

واشار تقرير البنك الدولى الى أنه في اليونان، ساعد البنك في وضع خارطة طريق في 2019-2020 للإنهاء التدريجي لاستخدام الفحم في مقدونيا الغربية، حيث تصل البطالة إلى أعلى نسبةٍ لها في البلاد، لا سيما بين الشباب، وحيث يمكن أن يؤدي فقدان الوظائف المرتبطة بالفحم إلى زيادة الضغط على المنطقة، وتوضح خارطة الطريق ما يجب أن يحدث على المستويات الحكومية والاجتماعية والبيئية، ويشمل ذلك أدوار مختلف المستويات الحكومية لإعداد السكان والمجتمعات المحلية لعملية التحول، وإصلاح أراضي المناجم، فضلاً عن إعادة تأهيل واستخدام الأراضي والأصول.