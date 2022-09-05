رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«القوى العاملة» تنظم يوما للسلامة المهنية بشركة قناة السويس للحاويات

كتب:

ماهر هنداوي
02:15 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
يوم الصحة والسلامة المهنية

يوم الصحة والسلامة المهنية

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن تنظيم  يوم للسلامة والصحة المهنية بعنوان "نحن نتعلم ونتكيف" بشركة قناة السويس للحاويات شرق بورسعيد، وذلك لنشر ثقافة السلامة وتوفير الدعم اللازم للمنشآت.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، هذا النشاط بالتأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير الدعم اللازم للمنشآت، وزيادة الدور التوعوي والتثقيفي للعمال للحفاظ على المنشآت والعمال وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا الشباب في بيئة عمل آمنة، وضرورة توفير كل الموارد اللازمة لدعم وتطوير ثقافة السلامة للعمال.

"قناة السويس للحاويات" تكرم العاملين بشهادات تقدير 

وقدمت الشركة الشكر لمديرية القوى العاملة، على كل الأنشطة والتدابير التي تبذل فيها إدارة السلامة لتوفير أقل نسبة خطر ممكنة وزيادة شعور العاملين بالأمان، بالتعاون مع إدارة السلامة بالشركة، كما كرمت الشركة العاملين بتوزيع شهادات تقدير للمتميزين منهم في مجال السلامة والتشغيل.

اقرأ المزيد:

«القوى العاملة» تعلن بدء تلقي طلبات راغبي العمل في مؤسسات طبية بالإمارات اليوم

القوى العاملة: بدء تلقي طلبات راغبي العمل في مؤسسات طبية بالإمارات غدا

«القوى العاملة»: التعاون مع «الغذاء العالمي» مستمر لدعم التدريب المهني وتشغيل الشباب

وزير القوى العاملة يوجّه بتقديم مقترحات عاجلة لتطوير أداء الخدمات في المحافظات

«القوى العاملة» تعقد ندوة عن المساواة بين الجنسين في العمل بالوادي الجديد
ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.