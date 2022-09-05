«القوى العاملة» تنظم يوما للسلامة المهنية بشركة قناة السويس للحاويات

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن تنظيم يوم للسلامة والصحة المهنية بعنوان "نحن نتعلم ونتكيف" بشركة قناة السويس للحاويات شرق بورسعيد، وذلك لنشر ثقافة السلامة وتوفير الدعم اللازم للمنشآت.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، هذا النشاط بالتأكيد على أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير الدعم اللازم للمنشآت، وزيادة الدور التوعوي والتثقيفي للعمال للحفاظ على المنشآت والعمال وزيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا الشباب في بيئة عمل آمنة، وضرورة توفير كل الموارد اللازمة لدعم وتطوير ثقافة السلامة للعمال.

"قناة السويس للحاويات" تكرم العاملين بشهادات تقدير

وقدمت الشركة الشكر لمديرية القوى العاملة، على كل الأنشطة والتدابير التي تبذل فيها إدارة السلامة لتوفير أقل نسبة خطر ممكنة وزيادة شعور العاملين بالأمان، بالتعاون مع إدارة السلامة بالشركة، كما كرمت الشركة العاملين بتوزيع شهادات تقدير للمتميزين منهم في مجال السلامة والتشغيل.