«القوى العاملة» تعقد ندوة عن المساواة بين الجنسين في العمل بالوادي الجديد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بشأن متابعة الدورات التدريبية التي تنفذها على مهنة اللحام وخراطة المعادن بمركز التدريب المهني بالخارجة لطلبة المدارس الثانوية الفنية، وعقد لقاء مع وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد ممثلي الشباب بالجامعةـ فضلاً عن عقد ندوة في مجال المساواة بين الجنسين بجمعية رجال أعمال الإسكندرية لـ21 عاملَا.

التأهيل لسوق العمل

قال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد في تقريره، اليوم السبت، إنَّ إدارة المديرية تابعت من خلال إدارة التدريب المهني سير الدورات التي تنفذها بمركز التدريب بمدينة الخارجة لطلبة المدارس الفنية لإصقال مهاراتهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل.

التدريب المهني

وأوضح مدير المديرية أنَّه تمّ عقد لقاء مع شباب جامعة الوادي الجديد بمكتبه بديوان المديرية، وذلك لإرشادهم وتوعيتهم بفرص العمل المتاحة ودور وزارة القوى العاملة في الفترة المقبلة، وذلك سواء خلال الدراسة أو بعد التخرج، وكذلك فرص التدريب المهني المتاحة لشباب الخريجين على العديد من المهن.

وأضاف مدير المديرية أنَّه تم عقد ندوة توعوية حضرها 21 عاملًا بمكتب عمل الداخلة، بعنوان المساواة بين الجنسين في مكان العمل، تضمنت العديد من الموضوعات منها أهمية المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، لتحسين الأداء التنظيمي فى العمل، والارتقاء بسمعة المنشأة، وتعزيز الابتكار داخل أعمالها، ومبدأ المساواة بين الجنسين في الإسلام فضلاً عن ضوابط وقواعد المساواة.