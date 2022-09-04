القوى العاملة: بدء تلقي طلبات راغبي العمل في مؤسسات طبية بالإمارات غدا

أعلنت وزارة القوى العاملة، بدء قبول طلبات راغبي العمل من الجنسين في إحدى المؤسسات الطبية بدولة الإمارات غدا الاثنين حتى يوم الخميس المقبل.

وتلقت الوزارة تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات، يفيد احتياج إحدى المؤسسات الطبية لعدد من الخبرات المصرية في المجال الطبي.

التخصصات المطلوبة

وأشار التقرير الى أن التخصصات المطلوبة هي طبيبة جراحة تجميلية، وطبيبة تخدير، ومساعد طبيب تخدير، وطبيب عنايه مشدد، وطبيبة أشعة، و2 فني أشعة من الذكور، وفني أشعة (أنثى)، و2 طبيبة مخبر، و3 فنين مختبر، بواقع 2 من الذكور وواحدة من الإناث، فضلا عن 10 ممرضات، وصيدليبن اثنين من الذكور، وواحدة من الإناث.

وأضاف التقرير، أن المؤسسات الطبية بالإمارات تطلب أيضا مديرا ماليا من الإناث، ومساعد مدير مالي، وأمين صندوق، وأمين مستودع، بشرط توافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات عمل في المجال الطبي، فضلا.

كما طلبت المؤسسات الطبية مهندس معدات طبية، ومساعد مهندس معدات طبية، ومهندس معلومات تقنية، ومساعد مهندس معلومات تقنية، وكذلك 4 موظفات استقبال، و2 من موظفات علاقات مرضى، و4 موظفين تسويق إلكتروني، منهم 2 من الإناث و2 من الذكور، و4 موظفات سنترال، و2 مسؤول سجلات طبية من الإناث، ومسؤول تأمين طبي من الإناث، شريطة توافر خبرة لا تقل عن خمس سنوات بالمجال الطبي، وخبير قانوني ومحامي.

طريقة تقديم الطلبات

وأوضحت الوزارة، أن الطلبات تُقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بديوان عام وزارة القوى العاملة، في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.

وأشارت الوزارة إلى عدم قبول أي طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة، وسيتم إجراء المقابلات عن طريق تطبيق «زووم»، ويُحدد الراتب بعد المقابلة.