وزير القوى العاملة يوجّه بتقديم مقترحات عاجلة لتطوير أداء الخدمات في المحافظات

استكمل حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد بمقر الديوان العام بالوزارة، لقاءاته مع مديري مديريات القوى العاملة، من محافظات: «بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، البحر الأحمر، وشمال سيناء».

تقديم عمالة مدربة لسوق العمل

ووجّه الوزير، بدور أكبر وفعال، لتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظات بشكل لائق، وإعادة الثقة بين مديريات الوزارة، والمواطن المصري، وتقديم مقترحات مكتوبة وعاجلة بشأن تطوير الأداء في تقديم الخدمات، خاصة في ملفات: «القوى الوظيفية، العمالة غير المنتظمة، التفتيش، السلامة والصحة المهنية، توفير فرص عمل حقيقية، والنهوض بملف التدريب المهني والفني في وحدات التدريب المتنقلة لتقديم عمالة مدربة لسوق العمل، والمشاركة في المفاوضات الجماعية داخل المصانع والشركات بشكل متوازن، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج».

وفيما يخص التفتيش، شدد الوزير على وضع المنشآت كثيفة العمالة كأولوية في خطة عمل المفتش لتأمين أكبر قدر من العمالة المصرية وتحقيق بيئة عمل آمنة، وطلب مديري المديريات بإجراء تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بعمل المفتشين لوضع الضوابط اللازمة في عمل المفتشين.

تطوير الأداء

واستمع الوزير، للمقترحات المقدمة من مديري المديريات لتطوير الأداء، فضلا عن المعوقات والمشكلات التي تقابلهم أثناء العمل، ومناقشة الحلول المناسبة لتلك المشكلات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

حضر اللقاء من ديوان عام الوزارة: إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، خالد أبوبكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، سهير أبوبكر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، مجدي عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، منال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل، مدير الإدارة العامة لشؤون المديريات.