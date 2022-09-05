موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل see بالموسم الجديد

يبحث الجمهور عن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل see قبل عرضها الجمعة المقبلة خاصة أن المسلسل يدور في إطار تشويقي مثير حول مكافحة بابا فوس من أجل لم شمل عائلته، وهو يقوم بحمايتهم في نفس الوقت خاصة مع وجود خطر الحرب بين مملكة بايا وجمهورية تريفانتيان.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل see

ويجري عرض الحلقة الجديدة من مسلسل see، الجمعة المقبلة، على منصة +Apple TV، إذ بدأت أحداث الموسم الثالث من المسلسل 26 أغسطس الماضي، على أن تعرض حلقة جديدة كل أسبوع، ويتكون الموسم الثالث من See من 8 حلقات.

ويأتي الموسم الجديد بعد عام من طرح الموسم الثاني في 2 أغسطس 2021.

ومن المقرر استمرار عرض المسلسل حتى 14 أكتوبر المقبل، وتدور الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي، ويأتي خلال الأحداث استمرار الصراع بين القبليتين، وتصدر الصراع زوجته وأطفاله المبصرين، إذ لفتوا انتباه شقيقه المنفصل إيدو فوس، وهو جنرال تريفانتي قوي وماكر، وبالتالي يضع الجميع في خطر.

وقبل عرض الحلقة الجديدة من مسلسل see، يشار إلى أن الحلقة الثانية من المسلسل شهدت مستجدات ومتغيرات خطيرة تهدد قبيلة بابا فوس جايسون موموا، المعرضة للهلاك، ويضطر مجددًا للعودة لحمايتهم والتدخل من أجل إنقاذهم.

أبطال مسلسل See

ويقوم ببطولة المسلسل كل من جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا- بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون.