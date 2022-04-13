مسلسل العائدون الحلقة 12.. أمير كرارة يفاجئ ميدو عادل بالخطة الجديدة

شهد مسلسل العائدون الحلقة 12، إصابة ميدو عادل بحالة من القلق والخوف، بعد حصول محمود البزاوي، الذي يلعب دور رئيس قناة إخوانية، على قلم كان بحوزته، والذي يتجسس عليهم من خلاله، كونه مزود بكاميرا ومُسجل صوت، وذلك ضمن عملية تجنيده من أمير كرارة لصالح البلاد.

أمير كرارة يطمئن ميدو عادل: القلم من غير كاميرا ومسجل صوت

وحرص أمير كرارة، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، على طمأنة ميدو عادل، مطالبًا إياه بعدم القلق إطلاقًا، مؤكدًا له أنّ هذا القلم ليس مزودًا بأي أجهزة مراقبة، بينما كان قلمًا عاديًا، إذ زعم له بأنّ القلم مزود بكاميرا ومسجل صوت، بشأن معرفة مدى جاهزيته لتلك النوعية من العمليات بعد ذلك.

أمير كرارة يُشيد بأداء ميدو عادل في أول عملية له بعد التجنيد

وأكد أمير كرارة، خلال مسلسل العائدون الحلقة 12، أنّه لم يتم الدفع بـ ميدو عادل، إلا بعد الجاهزية التامة، حرصًا على حياته، فيما أشاد بأداءه داخل مكتب رئيس القناة الإخوانية، باستثناء بعض الملاحظات البسيطة، التي من السهل تجاوزها.

أمير كرارة يُصطدم ميدو عادل: هنزرعك وسط الدواعش

وصدم أمير كرارة، خلال مسلسل العائدون الحلقة 12، ميدو عادل، عندما أخبره بأن الهدف من تجنيده ليس زرعه وسط قيادات القنوات الإخوانية، بينما الهدف منه التواجد وسط تنظيم داعش الإرهابي، إذ قال له: «إحنا اخترناك عشان مهمة صعبة وخطيرة».

مصر الفترة الجاية بتواجه خطر كبير من ناحية داعش

واستشعر ميدو عادل، خلال مسلسل العائدون الحلقة 12، الأمر وكأنه دعابة في البداية، إلا أنه شعر بحالة من الصدمة والخوف بعدما أدرك حقيقة الأمر، بعد اقتناعه بحجة أمير كرارة، والذي قال له إنّ «مصر الفترة الجاية بتواجه خطر كبير جدًا من ناحية داعش، وعشان نقدر نواجه الخطر ده، لازم يكون في حد وسطهم ونعرف الخطر من وسطهم عشان نواجهه، عاوزينك في المهمة دي».

ومنح أمير كرارة، من ميدو عادل في مسلسل العائدون الحلقة 12، مهلة للتفكير بتأني شديد، ضامنًا له الأمان حال الرفض، حتى وإنّ طلب العودة إلى مصر مُجددًا، سيعيش وسط أهله آمنًا مطمئنًا.

وطلب ميدو عادل، المشورة من أمينة خليل، خلال أحداث مسلسل العائدون الحلقة 12، إلا أنه رفضت ذلك قطعًا، إذ قالت له: «في الموقف ده لازم تاخد قرار من نفسك.. لازم تعمل اللي تقدر عليه ومصدقه ومقتنع بيه».