بينها «شيف ملوخية».. 20 وظيفة لحملة المؤهلات المتوسطة برواتب تتخطى 10 آلاف

كشف موقع «فرصنا» المعني بحركة الوظائف عن مجموعة من فرص العمل التي تناسب حملة المؤهلات المتوسطة التي تناسب قطاعا عريضا، شرط توافر عدد من الشروط والمستندات للحصول على عدد من الوظائف من بينها مساعد صيدلي وشيف وفني.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة، استمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، على هذا النحو

وظائف حملة المؤهلات المتوسطة

وظيفة مساعد صيدلي

اسم الشركة: مستشفى السعودي الألماني.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة .

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة فني كهرباء باور

اسم الشركة: المصرية للاتصالات.

مقر العمل: الخانكة - الخصوص - القناطر الخيرية - بنها - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 7200 جنيه مصري.

وظيفة جليسة أطفال

اسم الشركة: سوبر ناني جلوبال دريمز سيرفيس.

مقر العمل: التجمع الأول - التجمع الخامس - الشروق - القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10 .

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000- 3500 جنيه مصري.

وظيفة مفتش جودة

اسم الشركة: بويزين ايجيبت .

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) ( دبلوم صناعي ثلاث سنوات ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة موظف إداري (ذوي الاحتياجات الخاصة)

اسم الشركة: بويزين ايجيبت.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مسوق إليكتروني

اسم الشركة: الطيب للأثاث المكتبي.

مقر العمل: الدراسة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 19 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط) ( دبلوم تجاري ثلاث سنوات - التسويق وسوق المال ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 10000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1000- 50000 جنيه مصري.

وظيفة سائق خاص

اسم الشركة: Drug pharma Egypt .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎15 سنة خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 5000 جنيه مصري.

وظيفة ساعي بريد

اسم الشركة: تارجت .

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 20- 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة شيف ملوخية

اسم الشركة: مطعم حجوجة.

مقر العمل: مدينة نصر - محافظة القاهرة .

سنين الخبرة: 3-‎7 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات منها المؤهل المتوسط.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 4000 - 5500 جنيه مصري.